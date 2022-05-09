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***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

09.05.2022 10:02
***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.05.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

AŞBAKANLIK
  
SERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ
  
Harbiye Mah., Asker Ocağı Cad., N6 Süzer Plaza   34367 Şişli / İSTANBUL
  
 
  
Konu:Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine Göre Hazırlanmış Finansal
  
Raporlar
  
 
  
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan Şirketimize ait,
  
a)     Finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup,
  
 
  
b)     Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
 
  
c)     Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  
 
  
Saygılarımızla,
  
 
  
KIG PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
              
       
 
Aylin Arife Çubukçu Erdem Yönetim Kurulu Başkanı
 
    
      
 
Murat İnce
Genel Müdür





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027641


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Cumhuriyet 6.164 6.257 41,00  
Tam 6.136 6.292 40,21  
Yarım 2.966 3.044 19,45  
Çeyrek 1.488 1.522 9,72  
Gümüş.Ons 21,91 21,95 0,13  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 0,18  
B. Petrol 106 106 0,50  
Seans Raporu 12:05
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