***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ZQX*** KIG PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.05.2022Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/04/2022Karar Sayısı21Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıAŞBAKANLIKSERMAYE PİYASASI KURULU İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİHarbiye Mah., Asker Ocağı Cad., N6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBULKonu:Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine Göre Hazırlanmış FinansalRaporlarSermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan Şirketimize ait,a) Finansal tablo ve faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup,b) Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizde görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,KIG PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.Aylin Arife Çubukçu Erdem Yönetim Kurulu BaşkanıMurat İnceGenel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027641BIST