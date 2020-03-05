***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.07.2019Bildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/03/2020Karar Sayısı2020/27SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı01 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait "Arz Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" nun Finansal Tabloları ve Portföy Raporlarına İlişkin Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824651BIST