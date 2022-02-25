***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı
25.02.2022 18:01
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Finansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/02/2022
Karar Sayısı
2022/23
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
01.01.2021 - 31.12.2021 Sorumluluk beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004610
BIST
17:511.963
En Yüksek
|Değişim
|: 6,02%
|| 111,43
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
17:5113,9097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1133
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
17:5115,6886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1569
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
17:51844,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -11,12
|Açılış
|: 844,19
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler17:49
|BAGFS
|12,43
|24.022.849
|% 10,00
|
|TIRE
|9,46
|28.123.779
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.507.852
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|ARMDA
|60,90
|3.850.153
|% -4,02
|
|KLGYO
|0,90
|173.984.592
|% -2,17
|
|IHEVA
|1,09
|26.206.139
|% -1,80
|
|KSTUR
|230,90
|414.432
|% -1,74
|
|THYAO
|27,44
|6.409.157.836
|% 8,54
|
|EREGL
|31,18
|3.015.034.193
|% 7,22
|
|KRDMD
|11,37
|1.694.792.117
|% 7,77
|
|GARAN
|11,40
|1.529.635.709
|% 3,54
|
|YKBNK
|3,68
|1.175.118.414
|% 4,25
|
|YKBNK
|3,68
|1.175.118.414
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,06
|619.882.437
|% 3,52
|
|THYAO
|27,44
|6.409.157.836
|% 8,54
|
|KLGYO
|0,90
|173.984.592
|% -2,17
|
|HUNER
|2,73
|465.657.634
|% 2,63
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8901
|13,9122
|% -0,79
|
|Euro
|15,6534
|15,6759
|% -1,07
|
|Sterlin
|18,5344
|18,6273
|% -0,95
|
|Frank
|14,9199
|15,0098
|% -1,13
|
|Riyal
|3,6891
|3,7076
|% -0,96
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-6,78
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-14,47
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,18
|
|B. Petrol
|94,44
|94,44
|-0,98
|
Seans Raporu
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