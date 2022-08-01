ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,8972
|17,9086
|% -0,02
|Euro
|18,3561
|18,4400
|% 0,65
|Sterlin
|21,9111
|22,0210
|% 0,75
|Frank
|18,7744
|18,8875
|% 0,14
|Riyal
|4,7519
|4,7757
|% -0,06
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|6,72
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|2,10
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|Tam
|6.788
|6.880
|46,00
|Yarım
|3.307
|3.364
|23,00
|Çeyrek
|1.659
|1.681
|11,00
|Gümüş.Ons
|20,39
|20,42
|0,05
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,00
|B. Petrol
|100
|100
|-3,91
Seans Raporu 18:05
- 17:59XU100 Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 32, 801.00 milyon TL de
- 17:59ASUZU Yüzde 9.81 oranında artışla 291.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 421, 338 adet işlem
- 17:58EGSER Yüzde 6.82 oranında artışla 29.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 569, 439 adet işlem
- 17:57ICBCT Yüzde 9.92 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 467, 852 adet işlem
- 17:56MEDTR Yüzde 7.10 oranında artışla 22.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 978 adet işlem