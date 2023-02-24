***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklam4/02/2022Karar Sayısı2023/25SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı01.01.2022 - 31.12.2022 Tarihli Sorumluluk Beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116916BIST