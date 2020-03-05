***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.080.872 -77.726.130Net Dönem Karı (Zararı)30.900.933 94.593.917NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.187.622 -149.492.268Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.187.622 -149.492.268İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.632.439 -23.139.467Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-319.686 -147.575Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.342.436 -18.120.951İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.029.683 -4.870.941FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR21.080.872 -78.037.818Alınan Temettü10 0 311.688FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.835.650 77.476.637Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit2.512.415 77.476.637Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-10.274.244 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-13.073.821 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)245.222 -249.493NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)245.222 -249.493DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.910 265.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ261.132 15.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 261.132 15.910Diğer Alacaklar5 467.261 147.575Finansal Varlıklar7 247.178.904 240.991.282Diğer Varlıklar8 13.990.866 16.020.549TOPLAM VARLIKLAR261.898.163 257.175.316YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 16.276.602 21.619.038TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)16.276.602 21.619.038TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9 245.621.561 235.556.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)235.556.278 63.485.724Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)30.900.933 94.593.917Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.512.415 77.476.637Katılma Payı İade Tutarı (-)-23.348.065 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 245.621.561 235.556.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri10 0 311.688Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 4.070.337 7.827.086Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 15.850.535 110.888.019Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11-10 17.011.498 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ36.932.370 119.026.793Yönetim Ücretleri12 -2.490.616 -1.089.176Performans Ücretleri12 -2.712.000 -19.195.684Saklama Ücretleri12 -110.733 -48.490Denetim Ücretleri12 -9.300 -7.500Danışmanlık Ücretleri12 -45.883 -67.796Kurul Ücretleri12 -46.160 -18.074Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri12 0 -13Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12,13 -616.745 -4.006.143ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)12 -6.031.437 -24.432.876ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.900.933 94.593.917NET DÖNEM KARI (ZARARI)30.900.933 94.593.917DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9 30.900.933 94.593.917http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824650BIST