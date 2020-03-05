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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

05.03.2020 18:19
GÜNCEL HABERLER



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.080.872 -77.726.130
Net Dönem Karı (Zararı)
30.900.933 94.593.917
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.187.622 -149.492.268
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.187.622 -149.492.268
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.632.439 -23.139.467
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-319.686 -147.575
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.342.436 -18.120.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.029.683 -4.870.941
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
21.080.872 -78.037.818
Alınan Temettü
10 0 311.688
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.835.650 77.476.637
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2.512.415 77.476.637
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.274.244 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-13.073.821 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
245.222 -249.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
245.222 -249.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.910 265.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
261.132 15.910


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 261.132 15.910
Diğer Alacaklar
5 467.261 147.575
Finansal Varlıklar
7 247.178.904 240.991.282
Diğer Varlıklar
8 13.990.866 16.020.549
TOPLAM VARLIKLAR
261.898.163 257.175.316
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 16.276.602 21.619.038
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.276.602 21.619.038
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9 245.621.561 235.556.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
235.556.278 63.485.724
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.900.933 94.593.917
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.512.415 77.476.637
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-23.348.065 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 245.621.561 235.556.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
10 0 311.688
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 4.070.337 7.827.086
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 15.850.535 110.888.019
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11-10 17.011.498 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
36.932.370 119.026.793
Yönetim Ücretleri
12 -2.490.616 -1.089.176
Performans Ücretleri
12 -2.712.000 -19.195.684
Saklama Ücretleri
12 -110.733 -48.490
Denetim Ücretleri
12 -9.300 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
12 -45.883 -67.796
Kurul Ücretleri
12 -46.160 -18.074
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 0 -13
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12,13 -616.745 -4.006.143
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
12 -6.031.437 -24.432.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.900.933 94.593.917
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.900.933 94.593.917
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 30.900.933 94.593.917



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824650


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