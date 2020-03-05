***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-674.447 -16.320.112Net Dönem Karı (Zararı)12.391.039 37.644.231NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.285.490 -20.863.009Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.285.490 -20.863.009İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-10.779.996 -33.101.334Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 5.195.846 -56.004.424Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -12.218.233 2.615.616İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6,7,8 -3.757.609 20.287.474FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-674.447 -16.320.112Alınan Temettü0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 16.967.134Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 26.267.134Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -9.300.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-674.447 647.022NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-674.447 647.022DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ697.222 50.200DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.775 697.222Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 22.775 697.222Diğer Alacaklar5 50.808.578 56.004.424Finansal Varlıklar7,6 322.846.575 320.561.085Diğer Varlıklar8 26.152.624 22.395.015TOPLAM VARLIKLAR399.830.552 399.657.746YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 202.116.492 214.334.725TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)202.116.492 214.334.725TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9 197.714.060 185.323.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)185.323.021 130.711.656Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.391.039 37.644.231Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 26.267.134Katılma Payı İade Tutarı (-)0 -9.300.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 197.714.060 185.323.021Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 4.950.960 66.293.740Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 5.130.266 1.489.602Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 10.160.356 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ20.241.582 67.783.342Yönetim Ücretleri11 -3.934.075 -3.653.626Performans Ücretleri11 0 0Saklama Ücretleri11 -95.988 -72.982Denetim Ücretleri11 -9.300 -7.500Danışmanlık Ücretleri11 -33.133 -20.296Kurul Ücretleri11 -37.162 -29.838Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri11 -750.000 -575.729Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11,13 -2.990.885 -25.779.140ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.850.543 -30.139.111ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.391.039 37.644.231NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.391.039 37.644.231DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9 12.391.039 37.644.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824655BIST