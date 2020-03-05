***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.03.2020 18:23
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-674.447 -16.320.112
Net Dönem Karı (Zararı)
12.391.039 37.644.231
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.285.490 -20.863.009
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.285.490 -20.863.009
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.779.996 -33.101.334
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 5.195.846 -56.004.424
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -12.218.233 2.615.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6,7,8 -3.757.609 20.287.474
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-674.447 -16.320.112
Alınan Temettü
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 16.967.134
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 26.267.134
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -9.300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-674.447 647.022
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-674.447 647.022
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
697.222 50.200
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.775 697.222
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 22.775 697.222
Diğer Alacaklar
5 50.808.578 56.004.424
Finansal Varlıklar
7,6 322.846.575 320.561.085
Diğer Varlıklar
8 26.152.624 22.395.015
TOPLAM VARLIKLAR
399.830.552 399.657.746
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 202.116.492 214.334.725
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
202.116.492 214.334.725
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9 197.714.060 185.323.021
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
185.323.021 130.711.656
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.391.039 37.644.231
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 26.267.134
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -9.300.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 197.714.060 185.323.021
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 4.950.960 66.293.740
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 5.130.266 1.489.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 10.160.356 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20.241.582 67.783.342
Yönetim Ücretleri
11 -3.934.075 -3.653.626
Performans Ücretleri
11 0 0
Saklama Ücretleri
11 -95.988 -72.982
Denetim Ücretleri
11 -9.300 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
11 -33.133 -20.296
Kurul Ücretleri
11 -37.162 -29.838
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -750.000 -575.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11,13 -2.990.885 -25.779.140
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.850.543 -30.139.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.391.039 37.644.231
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.391.039 37.644.231
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 12.391.039 37.644.231
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824655
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