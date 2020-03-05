***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.03.2020 18:24
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-135.953 -9.948.570
Net Dönem Karı (Zararı)
3.005.163 -1.899.963
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.133.804 -8.054.816
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.133.804 -8.054.816
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.312 6.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-610 14.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.702 -7.821
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-135.953 -9.948.570
Alınan Temettü
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.000 9.950.465
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
150.000 9.950.465
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.047 1.895
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.047 1.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.895 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.942 1.895
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.942 1.895
Finansal Varlıklar
7,6 11.188.620 8.054.816
Diğer Varlıklar
8 14.523 7.821
TOPLAM VARLIKLAR
11.219.085 8.064.532
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 13.420 14.030
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.420 14.030
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9 11.205.665 8.050.502
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.050.502 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.005.163 -1.899.963
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
150.000 9.950.465
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 11.205.665 8.050.502
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 9.915 106.287
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 3.147.294 -1.723.068
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.157.209 -1.616.781
Yönetim Ücretleri
11 -94.999 -35.977
Performans Ücretleri
11 0 0
Saklama Ücretleri
11 -4.683 -1.573
Denetim Ücretleri
11 -9.300 -4.000
Danışmanlık Ücretleri
11 -11.633 -6.122
Kurul Ücretleri
11 -1.828 -618
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11,12 -29.603 -234.892
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-152.046 -283.182
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.005.163 -1.899.963
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.005.163 -1.899.963
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.005.163 -1.899.963
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824658
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