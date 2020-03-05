***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-135.953 -9.948.570Net Dönem Karı (Zararı)3.005.163 -1.899.963NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.133.804 -8.054.816Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.133.804 -8.054.816İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.312 6.209Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-610 14.030İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.702 -7.821FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-135.953 -9.948.570Alınan Temettü0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.000 9.950.465Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit150.000 9.950.465Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.047 1.895NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.047 1.895DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.895 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 15.942 1.895Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 15.942 1.895Finansal Varlıklar7,6 11.188.620 8.054.816Diğer Varlıklar8 14.523 7.821TOPLAM VARLIKLAR11.219.085 8.064.532YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 13.420 14.030TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.420 14.030TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9 11.205.665 8.050.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8.050.502 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.005.163 -1.899.963Katılma Payı İhraç Tutarı (+)150.000 9.950.465Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 11.205.665 8.050.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 9.915 106.287Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 3.147.294 -1.723.068ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.157.209 -1.616.781Yönetim Ücretleri11 -94.999 -35.977Performans Ücretleri11 0 0Saklama Ücretleri11 -4.683 -1.573Denetim Ücretleri11 -9.300 -4.000Danışmanlık Ücretleri11 -11.633 -6.122Kurul Ücretleri11 -1.828 -618Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11,12 -29.603 -234.892ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-152.046 -283.182ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.005.163 -1.899.963NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.005.163 -1.899.963DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.005.163 -1.899.963http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824658BIST