***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.03.2020 18:24
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.024.238 0
Net Dönem Karı (Zararı)
23.598.349
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.452.038 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-30.452.038
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.103.413 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.104.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.001.303
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.750.276 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-51.273.962
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.700.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
58.700.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.675.762 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.675.762 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.675.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.675.762
Finansal Varlıklar
6 81.726.000
Diğer Varlıklar
7 4.001.303
TOPLAM VARLIKLAR
88.403.065 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 6.104.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.104.716 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8 82.298.349 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.598.349
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
58.700.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 82.298.349 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9 30.452.038
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.452.038 0
Performans Ücretleri
10 -6.090.408
Denetim Ücretleri
10 -5.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10,11 -758.281
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.853.689 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.598.349 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.598.349 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.598.349 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824660
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