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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

05.03.2020 18:24
GÜNCEL HABERLER



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.024.238 0
Net Dönem Karı (Zararı)
23.598.349
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.452.038 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-30.452.038
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.103.413 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.104.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.001.303
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.750.276 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-51.273.962
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.700.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
58.700.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.675.762 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.675.762 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.675.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.675.762
Finansal Varlıklar
6 81.726.000
Diğer Varlıklar
7 4.001.303
TOPLAM VARLIKLAR
88.403.065 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.104.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.104.716 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8 82.298.349 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.598.349
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
58.700.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 82.298.349 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
9 30.452.038
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.452.038 0
Performans Ücretleri
10 -6.090.408
Denetim Ücretleri
10 -5.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10,11 -758.281
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.853.689 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.598.349 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.598.349 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.598.349 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824660


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Altın Gr. 326 326 5,82  
Cumhuriyet 2.152 2.186 23,00  
Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
Gümüş.Ons 17,27 17,29 0,03  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 0,03  
B. Petrol 51,26 51,26 0,13  
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