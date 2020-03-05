***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.024.238 0Net Dönem Karı (Zararı)23.598.349NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-30.452.038 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-30.452.038İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.103.413 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.104.716İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.001.303FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.750.276 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-51.273.962FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI58.700.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit58.700.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.675.762 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.675.762 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.675.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.675.762Finansal Varlıklar6 81.726.000Diğer Varlıklar7 4.001.303TOPLAM VARLIKLAR88.403.065 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 6.104.716TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.104.716 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)8 82.298.349 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)23.598.349Katılma Payı İhraç Tutarı (+)58.700.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 82.298.349 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar9 30.452.038ESAS FAALİYET GELİRLERİ30.452.038 0Performans Ücretleri10 -6.090.408Denetim Ücretleri10 -5.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10,11 -758.281ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.853.689 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.598.349 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.598.349 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.598.349 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824660BIST