Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 21:27
GÜNCEL HABERLER



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.307.421
Net Dönem Karı (Zararı)
1.307.106
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.614.527
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.316.636
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -525.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8-7-20 -772.638
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.307.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-660.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-660.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.967.421
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.967.421
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.675.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 708.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 708.341 2.675.762
Diğer Alacaklar
5 83.042.636 81.726.000
Diğer Varlıklar
8-7-20 4.773.941 4.001.303
TOPLAM VARLIKLAR
88.524.918 88.403.065
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 5.579.463 6.104.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.579.463 6.104.716
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 82.945.455 82.298.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
82.298.349
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
647.106
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 82.945.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 1.797.789 0 297.235
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 67.511 0 23.217
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 38.527 0 31.914
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 589.913 0 355.251
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.493.740 0 707.617
Yönetim Ücretleri
4,13 -443.542 0 -221.666
Performans Ücretleri
4,13 -302.807 0 -2.696
Saklama Ücretleri
13 -23.834 0 -15.912
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
13 -3.500 0 -1.750
Danışmanlık Ücretleri
13 -5.604 0 -2.700
Kurul Ücretleri
13 -8.258 0 -4.143
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -39.256 0 -12.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13,14 -359.833 0 -359.563
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.186.634 0 -620.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.307.106 0 86.873
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.307.106 0 86.873
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.307.106 0 86.873



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863971


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.136
Değişim :  -1,49% |  -17,15
Açılış :  1.156  
Önceki Kapanış :  1.153  
En Yüksek
1.160 En Düşük
1.121
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 35,20 72.028.015 % 10,00  
KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
BURVA 78,10 16.653.648 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0413 9,0866 % 1,17  
Frank 7,6110 7,6568 % 1,20  
Riyal 1,8540 1,8633 % 0,64  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.967 8,28  
Altın Gr. 442 442 4,95  
Cumhuriyet 2.897 2.939 42,90  
Tam 2.984 3.029 50,90  
Yarım 1.448 1.474 20,40  
Çeyrek 726 739 11,60  
Gümüş.Ons 24,13 24,17 -0,26  
Gümüş Gr. 5,45 5,46 0,01  
B. Petrol 44,12 44,12 0,51  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru