***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.307.421Net Dönem Karı (Zararı)1.307.106İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.614.527Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -1.316.636Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -525.253İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8-7-20 -772.638FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.307.421FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-660.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-660.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.967.421NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.967.421DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 2.675.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 708.341Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 708.341 2.675.762Diğer Alacaklar5 83.042.636 81.726.000Diğer Varlıklar8-7-20 4.773.941 4.001.303TOPLAM VARLIKLAR88.524.918 88.403.065YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 5.579.463 6.104.716TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.579.463 6.104.716TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12,13 82.945.455 82.298.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)82.298.349Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)647.106TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 82.945.455Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 1.797.789 0 297.235Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 67.511 0 23.217Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 38.527 0 31.914Net Yabancı Para Çevrim Farkı GelirleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 589.913 0 355.251ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.493.740 0 707.617Yönetim Ücretleri4,13 -443.542 0 -221.666Performans Ücretleri4,13 -302.807 0 -2.696Saklama Ücretleri13 -23.834 0 -15.912MKK ÜcretleriDenetim Ücretleri13 -3.500 0 -1.750Danışmanlık Ücretleri13 -5.604 0 -2.700Kurul Ücretleri13 -8.258 0 -4.143Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -39.256 0 -12.314Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13,14 -359.833 0 -359.563ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.186.634 0 -620.744ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.307.106 0 86.873NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.307.106 0 86.873DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.307.106 0 86.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863971BIST