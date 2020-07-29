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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 21:27
GÜNCEL HABERLER



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.371 -143.752
Net Dönem Karı (Zararı)
-74.090 2.055.204
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
30.719 -2.198.956
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -11.545 -8.798
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8-7-20 42.264 -2.190.158
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.371 -143.752
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.980 150.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
99.980 150.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.609 6.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.609 6.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 15.942 1.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 72.551 8.143


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 72.551 15.942
Finansal Varlıklar
7-20 21.655 65.620
Diğer Varlıklar
8-6 11.139.224 11.137.523
TOPLAM VARLIKLAR
11.233.430 11.219.085
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.875 13.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.875 13.420
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 11.231.555 11.205.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.205.665 8.050.502
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-74.090 2.055.204
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
99.980 150.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 11.231.555 10.255.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.042 5.755 573 5.755
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 608 2.120.732 77 2.118.138
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.650 2.126.487 650 2.123.893
Yönetim Ücretleri
4,13 -55.907 -43.818 -27.906 -23.696
Saklama Ücretleri
13 -4.067 -2.132 -2.148 -1.090
Denetim Ücretleri
13 -3.750 0 -1.875 0
Danışmanlık Ücretleri
13 -5.400 -5.816 -2.700 -2.908
Kurul Ücretleri
13 -1.119 -804 -559 -401
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -3.349 -2.621 -1.696 -1.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13,14 -2.148 -16.092 -1.795 -15.756
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-75.740 -71.283 -38.679 -45.269
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-74.090 2.055.204 -38.029 2.078.624
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-74.090 2.055.204 -38.029 2.078.624
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.090 2.055.204 -38.029 2.078.624



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863972


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KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
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Riyal 1,8547 1,8640 % 0,68  
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Tam 2.986 3.031 52,90  
Yarım 1.449 1.475 21,40  
Çeyrek 727 740 12,10  
Gümüş.Ons 24,15 24,21 -0,22  
Gümüş Gr. 5,47 5,48 0,03  
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