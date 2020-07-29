***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.371 -143.752Net Dönem Karı (Zararı)-74.090 2.055.204İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER30.719 -2.198.956Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -11.545 -8.798İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8-7-20 42.264 -2.190.158FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-43.371 -143.752FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI99.980 150.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit99.980 150.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.609 6.248NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.609 6.248DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 15.942 1.895DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 72.551 8.143Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 72.551 15.942Finansal Varlıklar7-20 21.655 65.620Diğer Varlıklar8-6 11.139.224 11.137.523TOPLAM VARLIKLAR11.233.430 11.219.085YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.875 13.420TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.875 13.420TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12,13 11.231.555 11.205.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.205.665 8.050.502Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-74.090 2.055.204Katılma Payı İhraç Tutarı (+)99.980 150.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 11.231.555 10.255.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.042 5.755 573 5.755Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 608 2.120.732 77 2.118.138ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.650 2.126.487 650 2.123.893Yönetim Ücretleri4,13 -55.907 -43.818 -27.906 -23.696Saklama Ücretleri13 -4.067 -2.132 -2.148 -1.090Denetim Ücretleri13 -3.750 0 -1.875 0Danışmanlık Ücretleri13 -5.400 -5.816 -2.700 -2.908Kurul Ücretleri13 -1.119 -804 -559 -401Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -3.349 -2.621 -1.696 -1.418Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13,14 -2.148 -16.092 -1.795 -15.756ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-75.740 -71.283 -38.679 -45.269ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-74.090 2.055.204 -38.029 2.078.624NET DÖNEM KARI (ZARARI)-74.090 2.055.204 -38.029 2.078.624DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-74.090 2.055.204 -38.029 2.078.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863972BIST