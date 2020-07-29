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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 21:27
GÜNCEL HABERLER



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.494.116 -635.784
Net Dönem Karı (Zararı)
7.081.851 -7.114.083
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.412.265 6.478.299
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 34.741 11.855.907
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -7.999.104 -5.763.532
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8-7-20 9.376.628 385.924
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.494.116 -635.784
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.494.116 -635.784
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.494.116 -635.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 22.775 697.222
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 8.516.891 61.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 8.516.891 22.775
Diğer Alacaklar
5 50.773.837 50.808.578
Finansal Varlıklar
7-20-6 318.123.570 322.846.575
Diğer Varlıklar
8 21.499.001 26.152.624
TOPLAM VARLIKLAR
398.913.299 399.830.552
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 194.117.388 202.116.492
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
194.117.388 202.116.492
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 204.795.911 197.714.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
197.714.060 185.323.021
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.081.851 -7.114.083
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 204.795.911 178.208.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
117.533 0 117.533 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.387.490 2.001.885 5.203.631 454.150
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.691.014 -8.457.189 1.667.899 -8.489.589
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 4.435.461 3.500.295 3.022.879 1.466.048
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.631.498 -2.955.009 10.011.942 -6.569.391
Yönetim Ücretleri
4,13 -1.968.723 -1.973.099 -976.445 -978.839
Saklama Ücretleri
13 -73.345 -48.601 -38.259 -24.556
Denetim Ücretleri
13 -3.750 -4.650 -1.875 -4.650
Danışmanlık Ücretleri
13 -17.900 -15.316 -9.200 -7.908
Kurul Ücretleri
13 -19.764 -18.632 -9.878 -9.366
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -498.306 -496.974 -249.038 -248.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13,14 -1.967.859 -1.601.802 -1.487.612 -1.246.617
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.549.647 -4.159.074 -2.772.307 -2.520.022
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.081.851 -7.114.083 7.239.635 -9.089.413
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.081.851 -7.114.083 7.239.635 -9.089.413
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.081.851 -7.114.083 7.239.635 -9.089.413



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863973


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