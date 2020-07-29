***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.494.116 -635.784Net Dönem Karı (Zararı)7.081.851 -7.114.083İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.412.265 6.478.299Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 34.741 11.855.907Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -7.999.104 -5.763.532İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8-7-20 9.376.628 385.924FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR8.494.116 -635.784FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.494.116 -635.784NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.494.116 -635.784DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 22.775 697.222DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 8.516.891 61.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 8.516.891 22.775Diğer Alacaklar5 50.773.837 50.808.578Finansal Varlıklar7-20-6 318.123.570 322.846.575Diğer Varlıklar8 21.499.001 26.152.624TOPLAM VARLIKLAR398.913.299 399.830.552YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 194.117.388 202.116.492TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)194.117.388 202.116.492TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12,13 204.795.911 197.714.060Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)197.714.060 185.323.021Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.081.851 -7.114.083TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 204.795.911 178.208.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri117.533 0 117.533 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.387.490 2.001.885 5.203.631 454.150Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.691.014 -8.457.189 1.667.899 -8.489.589Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 4.435.461 3.500.295 3.022.879 1.466.048ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.631.498 -2.955.009 10.011.942 -6.569.391Yönetim Ücretleri4,13 -1.968.723 -1.973.099 -976.445 -978.839Saklama Ücretleri13 -73.345 -48.601 -38.259 -24.556Denetim Ücretleri13 -3.750 -4.650 -1.875 -4.650Danışmanlık Ücretleri13 -17.900 -15.316 -9.200 -7.908Kurul Ücretleri13 -19.764 -18.632 -9.878 -9.366Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -498.306 -496.974 -249.038 -248.086Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13,14 -1.967.859 -1.601.802 -1.487.612 -1.246.617ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.549.647 -4.159.074 -2.772.307 -2.520.022ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.081.851 -7.114.083 7.239.635 -9.089.413NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.081.851 -7.114.083 7.239.635 -9.089.413DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.081.851 -7.114.083 7.239.635 -9.089.413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863973BIST