***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.848.823 13.804.406Net Dönem Karı (Zararı)4.652.476 8.189.229NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.196.347 5.615.177Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 467.261 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -1.603.937 -3.790.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 4.333.023 9.405.569FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR7.848.823 13.804.406Alınan Temettü10 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.077.229 -13.783.942Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit-7.761.827Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.077.229 -6.022.115YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.771.594 20.464NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.771.594 20.464DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 261.132 15.910DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 3.032.726 36.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 3.032.726 261.132Diğer Alacaklar5 0 467.261Finansal Varlıklar7-20 244.247.544 247.178.904Diğer Varlıklar8 12.589.203 13.990.866TOPLAM VARLIKLAR259.869.473 261.898.163YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 14.672.665 16.276.602TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)14.672.665 16.276.602TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12,13 245.196.808 245.621.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)245.621.561 235.556.278Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-424.753 2.167.114Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 2.512.415Katılma Payı İade Tutarı (-)0 -10.274.242TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 245.196.808 229.961.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 129.302 0 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 220.824 1.984.938 94.529 1.199.599Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 432.194 445.922 215.957 -91.350Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 9.354.146 8.754.660 4.829.784 4.847.643ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.136.466 11.185.520 5.140.270 5.955.892Yönetim Ücretleri4,13 -1.306.776 -1.252.417 -652.539 -397.480Performans Ücretleri4,13 -1.179.008 -1.356.000 -393.003 -904.000Saklama Ücretleri13 -90.518 -53.057 -47.599 -29.657MKK Ücretleri-4.649Denetim Ücretleri13 -3.750 -4.649 -1.875 -22.408Danışmanlık Ücretleri13 -17.400 -29.816 -8.700 -11.346Kurul Ücretleri13 -24.560 -23.124 -12.279 -68.155Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -131.086 -135.603 -55.763 -141.289Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13,14 -2.730.892 -141.625 -2.648.554ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)12 -5.483.990 -2.996.291 -3.820.312 -1.578.984ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.652.476 8.189.229 1.319.958 4.376.908NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.652.476 8.189.229 1.319.958 4.376.908DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9 4.652.476 8.189.229 1.319.958 4.376.908http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863974BIST