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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.07.2020 21:28
GÜNCEL HABERLER



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.848.823 13.804.406
Net Dönem Karı (Zararı)
4.652.476 8.189.229
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.196.347 5.615.177
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 467.261 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.603.937 -3.790.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 4.333.023 9.405.569
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.848.823 13.804.406
Alınan Temettü
10 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.077.229 -13.783.942
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-7.761.827
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.077.229 -6.022.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.771.594 20.464
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.771.594 20.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 261.132 15.910
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 3.032.726 36.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 3.032.726 261.132
Diğer Alacaklar
5 0 467.261
Finansal Varlıklar
7-20 244.247.544 247.178.904
Diğer Varlıklar
8 12.589.203 13.990.866
TOPLAM VARLIKLAR
259.869.473 261.898.163
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 14.672.665 16.276.602
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.672.665 16.276.602
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 245.196.808 245.621.561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
245.621.561 235.556.278
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-424.753 2.167.114
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 2.512.415
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -10.274.242
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 245.196.808 229.961.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 129.302 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 220.824 1.984.938 94.529 1.199.599
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 432.194 445.922 215.957 -91.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9.354.146 8.754.660 4.829.784 4.847.643
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.136.466 11.185.520 5.140.270 5.955.892
Yönetim Ücretleri
4,13 -1.306.776 -1.252.417 -652.539 -397.480
Performans Ücretleri
4,13 -1.179.008 -1.356.000 -393.003 -904.000
Saklama Ücretleri
13 -90.518 -53.057 -47.599 -29.657
MKK Ücretleri
-4.649
Denetim Ücretleri
13 -3.750 -4.649 -1.875 -22.408
Danışmanlık Ücretleri
13 -17.400 -29.816 -8.700 -11.346
Kurul Ücretleri
13 -24.560 -23.124 -12.279 -68.155
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -131.086 -135.603 -55.763 -141.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13,14 -2.730.892 -141.625 -2.648.554
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
12 -5.483.990 -2.996.291 -3.820.312 -1.578.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.652.476 8.189.229 1.319.958 4.376.908
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.652.476 8.189.229 1.319.958 4.376.908
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 4.652.476 8.189.229 1.319.958 4.376.908



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863974


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