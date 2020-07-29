***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2020 21:30
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.569.282
Net Dönem Karı (Zararı)
5.726
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.575.008
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 2.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7-21 -13.577.658
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.569.282
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.570.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 13.570.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 718
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24 718
Finansal Varlıklar
7-21 13.577.658
TOPLAM VARLIKLAR
13.578.376
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.650
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9,10 13.575.726
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.726
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
13.570.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 13.575.726
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 8.497
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.497
Denetim Ücretleri
13 -1.750
Danışmanlık Ücretleri
13 -900
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -121
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.771
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.726
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.726
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.726
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863975
BIST