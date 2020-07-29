***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.569.282Net Dönem Karı (Zararı)5.726İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-13.575.008Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 2.650İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7-21 -13.577.658FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-13.569.282FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.570.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 13.570.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)718NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)718DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 718Finansal Varlıklar7-21 13.577.658TOPLAM VARLIKLAR13.578.376YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.650TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.650TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9,10 13.575.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.726Katılma Payı İhraç Tutarı (+)13.570.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 13.575.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 8.497ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.497Denetim Ücretleri13 -1.750Danışmanlık Ücretleri13 -900Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -121ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.771ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.726NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.726DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863975BIST