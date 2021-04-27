***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.280 -135.953Net Dönem Karı (Zararı)575.938 3.005.163NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 -3.133.804Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.133.804İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-690.218 -7.312Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 11.209 -610İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6-7-8-20 -701.427 -6.702FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-114.280 -135.953Alınan TemettüFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI99.980 150.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit99.980 150.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.300 14.047NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.300 14.047DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 15.942 1.895DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 1.642 15.942Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 1.642 15.942Finansal Varlıklar7-20-6 11.884.686 11.188.620Diğer Varlıklar8 19.884 14.523TOPLAM VARLIKLAR11.906.212 11.219.085YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 24.629 13.420TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.629 13.420TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12,13 11.881.583 11.205.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.205.665 8.050.502Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)575.938 3.005.163Katılma Payı İhraç Tutarı (+)99.980 150.000Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 11.881.583 11.205.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.528 9.915Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 736.262 3.147.294ESAS FAALİYET GELİRLERİ738.790 3.157.209Yönetim Ücretleri4,13 -111.920 -94.999Performans ÜcretleriSaklama Ücretleri13 -8.356 -4.683Denetim Ücretleri13 -7.500 -9.300Danışmanlık Ücretleri13 -10.800 -11.633Kurul Ücretleri13 -2.240 -1.828Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-6.690Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13,14 -15.346 -29.603ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-162.852 -152.046ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)575.938 3.005.163NET DÖNEM KARI (ZARARI)575.938 3.005.163DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)575.938 3.005.163http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931345BIST