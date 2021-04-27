***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2021 17:27
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.280 -135.953
Net Dönem Karı (Zararı)
575.938 3.005.163
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 -3.133.804
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.133.804
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-690.218 -7.312
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 11.209 -610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7-8-20 -701.427 -6.702
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-114.280 -135.953
Alınan Temettü
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.980 150.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
99.980 150.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.300 14.047
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.300 14.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 15.942 1.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.642 15.942
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 1.642 15.942
Finansal Varlıklar
7-20-6 11.884.686 11.188.620
Diğer Varlıklar
8 19.884 14.523
TOPLAM VARLIKLAR
11.906.212 11.219.085
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 24.629 13.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.629 13.420
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 11.881.583 11.205.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.205.665 8.050.502
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
575.938 3.005.163
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
99.980 150.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 11.881.583 11.205.665
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.528 9.915
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 736.262 3.147.294
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
738.790 3.157.209
Yönetim Ücretleri
4,13 -111.920 -94.999
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
13 -8.356 -4.683
Denetim Ücretleri
13 -7.500 -9.300
Danışmanlık Ücretleri
13 -10.800 -11.633
Kurul Ücretleri
13 -2.240 -1.828
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-6.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13,14 -15.346 -29.603
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-162.852 -152.046
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
575.938 3.005.163
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
575.938 3.005.163
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
575.938 3.005.163
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931345
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