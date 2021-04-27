***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.941.640 21.080.872Net Dönem Karı (Zararı)14.165.210 30.900.933NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 -6.187.622Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -6.187.622İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.223.570 -3.632.439Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 467.261 -319.686Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler529.032 -5.342.436İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8-7-20 -5.219.863 2.029.683FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR9.941.640 21.080.872Alınan Temettü0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.194.590 -20.835.650Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 0 2.512.415Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 -10.274.244Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-10.194.590 -13.073.821YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)