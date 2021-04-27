***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-995.938 -56.024.238Net Dönem Karı (Zararı)3.296.805 23.598.349NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 -30.452.038Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -30.452.038İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.292.743 2.103.413Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 -1.761.143Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -1.321.397 6.104.716İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8-7-20 -1.210.203 -4.001.303FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-995.938 -4.750.276Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 0 -51.273.962FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.677.642 58.700.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 58.700.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.677.642YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.673.580 2.675.762NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.673.580 2.675.762DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 2.675.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 2.182 2.675.762Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 2.182 2.675.762Diğer Alacaklar5 1.761.143Finansal Varlıklar7-20-6 83.428.781 81.726.000Diğer Varlıklar8 3.508.725 4.001.303TOPLAM VARLIKLAR88.700.831 88.403.065YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.783.319 6.104.716TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.783.319 6.104.716TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12,13 83.917.512 82.298.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)82.298.349 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.296.805 23.598.349Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 58.700.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.677.642TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 83.917.512 82.298.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 3.610.886 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 170.372 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 27.567 30.452.038Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1.497.130 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.305.955 30.452.038Yönetim Ücretleri4,13 -886.798Performans Ücretleri4,13 -400.197 -6.090.408Saklama Ücretleri13 -55.633 0Denetim Ücretleri13 -7.000 -5.000Danışmanlık Ücretleri13 -17.254 0Kurul Ücretleri13 -16.566 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -69.275 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13,14 -556.427 -758.281ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.009.150 -6.853.689ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.296.805 23.598.349NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.296.805 23.598.349DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.296.805 23.598.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931346BIST