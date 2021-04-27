***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2021 17:28
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-995.938 -56.024.238
Net Dönem Karı (Zararı)
3.296.805 23.598.349
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 -30.452.038
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -30.452.038
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.292.743 2.103.413
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.761.143
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.321.397 6.104.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8-7-20 -1.210.203 -4.001.303
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-995.938 -4.750.276
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 0 -51.273.962
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.677.642 58.700.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 58.700.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.677.642
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.673.580 2.675.762
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.673.580 2.675.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.675.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.182 2.675.762
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 2.182 2.675.762
Diğer Alacaklar
5 1.761.143
Finansal Varlıklar
7-20-6 83.428.781 81.726.000
Diğer Varlıklar
8 3.508.725 4.001.303
TOPLAM VARLIKLAR
88.700.831 88.403.065
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 4.783.319 6.104.716
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.783.319 6.104.716
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 83.917.512 82.298.349
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
82.298.349 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.296.805 23.598.349
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 58.700.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.677.642
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 83.917.512 82.298.349
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 3.610.886 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 170.372 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 27.567 30.452.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.497.130 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.305.955 30.452.038
Yönetim Ücretleri
4,13 -886.798
Performans Ücretleri
4,13 -400.197 -6.090.408
Saklama Ücretleri
13 -55.633 0
Denetim Ücretleri
13 -7.000 -5.000
Danışmanlık Ücretleri
13 -17.254 0
Kurul Ücretleri
13 -16.566 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -69.275 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13,14 -556.427 -758.281
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.009.150 -6.853.689
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.296.805 23.598.349
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.296.805 23.598.349
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.296.805 23.598.349
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931346
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