***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.002.500 -9.608Net Dönem Karı (Zararı)17.725.892 14.507.683İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-21.728.392 -14.517.291Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.669.917 808.918İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11,7,22 -23.398.309 -15.326.209FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.002.500 -9.608FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.000.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.000.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.500 -9.608NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.500 -9.608DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 5.392 15.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 2.892 5.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 2.892 5.392Finansal Varlıklar7,22 135.498.354 112.139.610Diğer Varlıklar11 82.978 43.413TOPLAM VARLIKLAR135.584.224 112.188.415YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.495.851 825.934TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.495.851 825.934TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12,13 133.088.373 111.362.481Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)111.362.481 96.854.798Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 17.725.892 14.507.683Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)133.088.373 111.362.481Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 33.190 1.813.087Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 21.097.780 15.301.581ESAS FAALİYET GELİRLERİ21.130.970 17.114.668Yönetim Ücretleri4,10 -1.666.063 -1.460.602Performans Ücretleri10 -1.302.620 -810.567Saklama Ücretleri10 -107.814 -74.604Denetim Ücretleri10 -7.500 -5.000Danışmanlık Ücretleri10 -213.841 -165.805Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -89.927 -77.924Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10,15 -17.313 -12.483ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.405.078 -2.606.985ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.725.892 14.507.683NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.725.892 14.507.683DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.725.892 14.507.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931350BIST