***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2021 17:38
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.002.500 -9.608
Net Dönem Karı (Zararı)
17.725.892 14.507.683
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-21.728.392 -14.517.291
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.669.917 808.918
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11,7,22 -23.398.309 -15.326.209
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.002.500 -9.608
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.000.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.500 -9.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.500 -9.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 5.392 15.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 2.892 5.392
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 2.892 5.392
Finansal Varlıklar
7,22 135.498.354 112.139.610
Diğer Varlıklar
11 82.978 43.413
TOPLAM VARLIKLAR
135.584.224 112.188.415
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.495.851 825.934
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.495.851 825.934
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 133.088.373 111.362.481
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
111.362.481 96.854.798
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 17.725.892 14.507.683
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
133.088.373 111.362.481
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 33.190 1.813.087
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 21.097.780 15.301.581
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.130.970 17.114.668
Yönetim Ücretleri
4,10 -1.666.063 -1.460.602
Performans Ücretleri
10 -1.302.620 -810.567
Saklama Ücretleri
10 -107.814 -74.604
Denetim Ücretleri
10 -7.500 -5.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -213.841 -165.805
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -89.927 -77.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10,15 -17.313 -12.483
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.405.078 -2.606.985
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.725.892 14.507.683
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.725.892 14.507.683
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.725.892 14.507.683
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931350
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