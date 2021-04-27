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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2021 17:37



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yön 13.350.514 1.838.576
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-22.025.260 -1.867.299
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -16.162 9.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-22 -22.009.098 -1.877.215
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.674.746 -28.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.674.720 30.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 8.674.720 30.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26 1.277
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26 1.277
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 3.645 2.368
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 3.619 3.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 3.619 3.645
Finansal Varlıklar
7,22 26.641.816 4.643.888
Diğer Varlıklar
11 33.750 22.580
TOPLAM VARLIKLAR
26.679.185 4.670.113
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 21.869 38.031
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.869 38.031
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 26.657.316 4.632.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.632.082 2.763.506
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 13.350.514 1.838.576
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 8.674.720 30.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.657.316 4.632.082


Sunum Para Birimi TL
Fi
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Altın Ons 1.779 1.779 -2,48  
Altın Gr. 470 470 -3,53  
Cumhuriyet 3.105 3.152 -20,00  
Tam 3.090 3.170 -18,41  
Yarım 1.494 1.533 -8,90  
Çeyrek 749 767 -4,46  
Gümüş.Ons 26,36 26,40 0,16  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,00  
B. Petrol 65,49 65,49 0,46  
Seans Raporu 18:05
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