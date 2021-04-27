***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yön 13.350.514 1.838.576İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-22.025.260 -1.867.299Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -16.162 9.916İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11-22 -22.009.098 -1.877.215FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.674.746 -28.723FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.674.720 30.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 8.674.720 30.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26 1.277NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26 1.277DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 3.645 2.368DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 3.619 3.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 3.619 3.645Finansal Varlıklar7,22 26.641.816 4.643.888Diğer Varlıklar11 33.750 22.580TOPLAM VARLIKLAR26.679.185 4.670.113YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 21.869 38.031TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)21.869 38.031TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12,13 26.657.316 4.632.082Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.632.082 2.763.506Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 13.350.514 1.838.576Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12 8.674.720 30.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)26.657.316 4.632.082Sunum Para Birimi TLFi