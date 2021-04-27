***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2021 17:42
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.869.992 -4.967.030
Net Dönem Karı (Zararı)
92.748.293 188.227
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-159.618.285 -5.155.257
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 21.482.569 4.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11,22 -181.100.854 -5.159.918
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-66.869.992 -4.967.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.406.482 4.977.963
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 102.406.482 4.977.963
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.536.490 10.933
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.536.490 10.933
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 10.933 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 35.547.423 10.933
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 35.547.423 10.933
Finansal Varlıklar
7,22 186.231.868 5.153.952
Diğer Varlıklar
11 28.904 5.966
TOPLAM VARLIKLAR
221.808.195 5.170.851
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 21.487.230 4.661
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.487.230 4.661
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 200.320.965 5.166.190
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.166.190 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 92.748.293 188.227
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 102.406.482 4.977.963
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
200.320.965 5.166.190
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 204.354 144.930
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 114.808.047 96.118
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
115.012.401 241.048
Yönetim Ücretleri
10 -524.711 -14.815
Performans Ücretleri
10 -21.461.757 0
Saklama Ücretleri
10 -44.883 -741
Denetim Ücretleri
10 -7.500 -5.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -105.306 -28.254
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -102.524 -1.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10,15 -17.427 -2.567
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.264.108 -52.821
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
92.748.293 188.227
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
92.748.293 188.227
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
92.748.293 188.227
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931355
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