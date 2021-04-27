***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.869.992 -4.967.030Net Dönem Karı (Zararı)92.748.293 188.227İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-159.618.285 -5.155.257Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 21.482.569 4.661İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11,22 -181.100.854 -5.159.918FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-66.869.992 -4.967.030FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI102.406.482 4.977.963Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 102.406.482 4.977.963YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.536.490 10.933NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)35.536.490 10.933DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 10.933 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 35.547.423 10.933Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 35.547.423 10.933Finansal Varlıklar7,22 186.231.868 5.153.952Diğer Varlıklar11 28.904 5.966TOPLAM VARLIKLAR221.808.195 5.170.851YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 21.487.230 4.661TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)21.487.230 4.661TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12,13 200.320.965 5.166.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)5.166.190 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 92.748.293 188.227Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12 102.406.482 4.977.963TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)200.320.965 5.166.190Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 204.354 144.930Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 114.808.047 96.118ESAS FAALİYET GELİRLERİ115.012.401 241.048Yönetim Ücretleri10 -524.711 -14.815Performans Ücretleri10 -21.461.757 0Saklama Ücretleri10 -44.883 -741Denetim Ücretleri10 -7.500 -5.000Danışmanlık Ücretleri10 -105.306 -28.254Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -102.524 -1.444Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10,15 -17.427 -2.567ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-22.264.108 -52.821ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)92.748.293 188.227NET DÖNEM KARI (ZARARI)92.748.293 188.227DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)92.748.293 188.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931355BIST