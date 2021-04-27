***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.179.201 0Net Dönem Karı (Zararı)3.372.263NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.551.464 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 665.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8-7-21 -18.216.911FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.179.201 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.182.002 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit14.430.002Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-248.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.801 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.801 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 2.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 2.801 0Finansal Varlıklar7-21-6 16.048.532 0Diğer Varlıklar8 2.168.379 0TOPLAM VARLIKLAR18.219.712 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 665.447 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)665.447 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9,10 17.554.265 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.372.263Katılma Payı İhraç Tutarı (+)14.430.002Katılma Payı İade Tutarı (-)-248.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8,9 17.554.265 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 276.271 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 108.730 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.975.253 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 163.858 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.524.112 0Yönetim Ücretleri13 -79.645Performans Ücretleri13 -795.000 0Saklama Ücretleri13 -4.715 0Denetim Ücretleri13 -5.250 0Danışmanlık Ücretleri13 -6.300 0Kurul Ücretleri13 -1.551 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -4.956 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -254.432 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.151.849 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.372.263 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.372.263 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.372.263 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931348BIST