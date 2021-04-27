Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2021 17:37



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.179.201 0
Net Dönem Karı (Zararı)
3.372.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.551.464 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 665.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8-7-21 -18.216.911
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.179.201 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.182.002 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14.430.002
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-248.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.801 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.801 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 2.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 2.801 0
Finansal Varlıklar
7-21-6 16.048.532 0
Diğer Varlıklar
8 2.168.379 0
TOPLAM VARLIKLAR
18.219.712 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 665.447 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
665.447 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9,10 17.554.265 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.372.263
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
14.430.002
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-248.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8,9 17.554.265 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 276.271 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 108.730 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.975.253 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 163.858 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.524.112 0
Yönetim Ücretleri
13 -79.645
Performans Ücretleri
13 -795.000 0
Saklama Ücretleri
13 -4.715 0
Denetim Ücretleri
13 -5.250 0
Danışmanlık Ücretleri
13 -6.300 0
Kurul Ücretleri
13 -1.551 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -4.956 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -254.432 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.151.849 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.372.263 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.372.263 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.372.263 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931348


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.392
Değişim :  1,31% |  18,00
Açılış :  1.382  
Önceki Kapanış :  1.374  
En Yüksek
1.398 En Düşük
1.382
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 12,54 35.733.142 % 10,00  
ERBOS 76,45 53.886.170 % 10,00  
ULUUN 6,27 85.928.116 % 10,00  
LUKSK 57,75 5.482.798 % 10,00  
SUMAS 72,10 720.063 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2038 8,2083 % -0,75  
Euro 9,9234 9,9347 % -0,73  
Sterlin 11,3891 11,4462 % -0,66  
Frank 8,9504 9,0043 % -0,67  
Riyal 2,1844 2,1953 % -0,67  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -4,49  
Altın Gr. 469 469 -4,72  
Cumhuriyet 3.105 3.152 -20,00  
Tam 3.090 3.170 -18,41  
Yarım 1.494 1.533 -8,90  
Çeyrek 749 767 -4,46  
Gümüş.Ons 26,25 26,30 0,05  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 -0,03  
B. Petrol 66,03 66,03 1,00  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru