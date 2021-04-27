***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
27.04.2021 17:37
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.179.201 0
Net Dönem Karı (Zararı)
3.372.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.551.464 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 665.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8-7-21 -18.216.911
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.179.201 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.182.002 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14.430.002
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-248.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.801 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.801 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 2.801
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24 2.801 0
Finansal Varlıklar
7-21-6 16.048.532 0
Diğer Varlıklar
8 2.168.379 0
TOPLAM VARLIKLAR
18.219.712 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 665.447 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
665.447 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9,10 17.554.265 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.372.263
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
14.430.002
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-248.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8,9 17.554.265 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 276.271 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 108.730 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.975.253 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 163.858 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.524.112 0
Yönetim Ücretleri
13 -79.645
Performans Ücretleri
13 -795.000 0
Saklama Ücretleri
13 -4.715 0
Denetim Ücretleri
13 -5.250 0
Danışmanlık Ücretleri
13 -6.300 0
Kurul Ücretleri
13 -1.551 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -4.956 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -254.432 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.151.849 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.372.263 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.372.263 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.372.263 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931348
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