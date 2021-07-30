***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 19:54
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.943.590 -65.808.218
Net Dönem Karı (Zararı)
7.092.327 -80.700
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-148.737 -65.727.518
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.323.817 -630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-22 1.175.080 -65.726.888
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.943.590 -65.808.218
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 66.406.482
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 0 66.406.482
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.943.590 598.264
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.943.590 598.264
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 35.547.423 10.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 42.491.013 609.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 42.491.013 35.547.423
Finansal Varlıklar
7-22 185.045.472 186.231.868
Diğer Varlıklar
11 40.220 28.904
TOPLAM VARLIKLAR
227.576.705 221.808.195
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 20.163.413 21.487.230
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.163.413 21.487.230
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12-13 207.413.292 200.320.965
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
200.320.965 5.166.190
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 7.092.327 -80.700
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 0 66.406.482
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
207.413.292 71.491.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 82.554 100.726 40.352 24.493
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 8.318.802 39.962 2.687.729 32.475
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.401.356 140.688 2.728.081 56.968
Yönetim Ücretleri
10 -1.015.125 -168.059 -513.948 -134.918
Saklama Ücretleri
10 -85.173 -11.012 -51.469 -9.231
Denetim Ücretleri
10 -4.000 -3.750 -2.000 -1.875
Danışmanlık Ücretleri
10 -58.881 -27.344 -29.800 -13.481
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -55.761 -10.175 -28.623 -7.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -90.089 -1.048 -48.763 -695
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.309.029 -221.388 -674.603 -167.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.092.327 -80.700 2.053.478 -110.938
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.092.327 -80.700 2.053.478 -110.938
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.092.327 -80.700 2.053.478 -110.938
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953585
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