***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.943.590 -65.808.218Net Dönem Karı (Zararı)7.092.327 -80.700İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-148.737 -65.727.518Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -1.323.817 -630İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11-22 1.175.080 -65.726.888FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR6.943.590 -65.808.218FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 66.406.482Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 0 66.406.482YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.943.590 598.264NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.943.590 598.264DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 35.547.423 10.933DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 42.491.013 609.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 42.491.013 35.547.423Finansal Varlıklar7-22 185.045.472 186.231.868Diğer Varlıklar11 40.220 28.904TOPLAM VARLIKLAR227.576.705 221.808.195YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 20.163.413 21.487.230TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.163.413 21.487.230TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12-13 207.413.292 200.320.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)200.320.965 5.166.190Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 7.092.327 -80.700Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12 0 66.406.482TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)207.413.292 71.491.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 82.554 100.726 40.352 24.493Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 8.318.802 39.962 2.687.729 32.475ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.401.356 140.688 2.728.081 56.968Yönetim Ücretleri10 -1.015.125 -168.059 -513.948 -134.918Saklama Ücretleri10 -85.173 -11.012 -51.469 -9.231Denetim Ücretleri10 -4.000 -3.750 -2.000 -1.875Danışmanlık Ücretleri10 -58.881 -27.344 -29.800 -13.481Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -55.761 -10.175 -28.623 -7.706Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10-15 -90.089 -1.048 -48.763 -695ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.309.029 -221.388 -674.603 -167.906ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.092.327 -80.700 2.053.478 -110.938NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.092.327 -80.700 2.053.478 -110.938DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.092.327 -80.700 2.053.478 -110.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953585BIST