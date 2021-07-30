***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 19:55
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.270 17.862
Net Dönem Karı (Zararı)
344.142 -175.074
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-326.872 192.936
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.960.446 -523.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-7-22 1.633.574 716.753
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
17.270 17.862
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.270 17.862
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.270 17.862
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 2.892 5.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 20.162 23.254
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 20.162 2.892
Finansal Varlıklar
7-22 133.851.535 135.498.354
Diğer Varlıklar
11 96.223 82.978
TOPLAM VARLIKLAR
133.967.920 135.584.224
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 535.405 2.495.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
535.405 2.495.851
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
133.432.515 133.088.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
133.088.373 111.362.481
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 344.142 -175.074
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
133.432.515 111.187.407
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 232.802 19.825 119.343 3.039
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 1.306.448 820.168 392.371 329.102
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.539.250 839.993 511.714 332.141
Yönetim Ücretleri
4-10 -1.000.941 -835.517 -501.114 -417.663
Saklama Ücretleri
10 -64.813 -52.092 -34.384 -28.104
Denetim Ücretleri
10 -4.000 -3.750 -2.000 -1.875
Danışmanlık Ücretleri
10 -69.600 -77.650 -34.800 -48.825
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -54.475 -45.010 -27.358 -22.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -1.279 -1.048 -817 -695
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.195.108 -1.015.067 -600.473 -519.742
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
344.142 -175.074 -88.759 -187.601
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
344.142 -175.074 -88.759 -187.601
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
344.142 -175.074 -88.759 -187.601
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953586
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