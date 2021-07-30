***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.270 17.862Net Dönem Karı (Zararı)344.142 -175.074İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-326.872 192.936Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -1.960.446 -523.817İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11-7-22 1.633.574 716.753FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR17.270 17.862FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.270 17.862NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.270 17.862DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 2.892 5.392DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 20.162 23.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 20.162 2.892Finansal Varlıklar7-22 133.851.535 135.498.354Diğer Varlıklar11 96.223 82.978TOPLAM VARLIKLAR133.967.920 135.584.224YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 535.405 2.495.851TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)535.405 2.495.851TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)133.432.515 133.088.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)133.088.373 111.362.481Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 344.142 -175.074TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)133.432.515 111.187.407Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 232.802 19.825 119.343 3.039Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 1.306.448 820.168 392.371 329.102ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.539.250 839.993 511.714 332.141Yönetim Ücretleri4-10 -1.000.941 -835.517 -501.114 -417.663Saklama Ücretleri10 -64.813 -52.092 -34.384 -28.104Denetim Ücretleri10 -4.000 -3.750 -2.000 -1.875Danışmanlık Ücretleri10 -69.600 -77.650 -34.800 -48.825Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -54.475 -45.010 -27.358 -22.580Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10-15 -1.279 -1.048 -817 -695ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.195.108 -1.015.067 -600.473 -519.742ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)344.142 -175.074 -88.759 -187.601NET DÖNEM KARI (ZARARI)344.142 -175.074 -88.759 -187.601DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)344.142 -175.074 -88.759 -187.601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953586BIST