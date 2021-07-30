***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.465 -6.572.606Net Dönem Karı (Zararı)-69.201 1.763.508İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER73.666 -8.336.114Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -15.357 -35.331İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11-22 89.023 -8.300.783FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR4.465 -6.572.606FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 7.174.721Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 0 7.174.721YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.465 602.115NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.465 602.115DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 3.619 3.645DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 8.084 605.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 8.084 3.619Finansal Varlıklar7-22 26.547.229 26.641.816Diğer Varlıklar11 39.314 33.750TOPLAM VARLIKLAR26.594.627 26.679.185YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 6.512 21.869TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.512 21.869TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12-13 26.588.115 26.657.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)26.657.316 4.632.082Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 -69.201 1.763.508Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12 0 7.174.721TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)26.588.115 13.570.311Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 110.327 41.962 67.613 34.784Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 6.062 1.778.153 -3.699 1.752.280ESAS FAALİYET GELİRLERİ116.389 1.820.115 63.914 1.787.064Yönetim Ücretleri4-10 -133.137 -32.994 -66.523 -18.072Saklama Ücretleri10 -12.191 -2.730 -6.972 -1.725Denetim Ücretleri10 -4.000 -3.750 -2.000 -1.875Danışmanlık Ücretleri10 -26.921 -13.650 -13.461 -6.825Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -8.077 -2.435 -4.100 -1.246Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10-15 -1.264 -1.048 -801 -694ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-185.590 -56.607 -93.857 -30.437ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-69.201 1.763.508 -29.943 1.756.627NET DÖNEM KARI (ZARARI)-69.201 1.763.508 -29.943 1.756.627DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-69.201 1.763.508 -29.943 1.756.627http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953595BIST