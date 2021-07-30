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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 20:09



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.465 -6.572.606
Net Dönem Karı (Zararı)
-69.201 1.763.508
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
73.666 -8.336.114
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -15.357 -35.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-22 89.023 -8.300.783
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.465 -6.572.606
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 7.174.721
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 0 7.174.721
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.465 602.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.465 602.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 3.619 3.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 8.084 605.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 8.084 3.619
Finansal Varlıklar
7-22 26.547.229 26.641.816
Diğer Varlıklar
11 39.314 33.750
TOPLAM VARLIKLAR
26.594.627 26.679.185
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.512 21.869
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.512 21.869
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12-13 26.588.115 26.657.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.657.316 4.632.082
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 -69.201 1.763.508
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 0 7.174.721
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
26.588.115 13.570.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 110.327 41.962 67.613 34.784
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 6.062 1.778.153 -3.699 1.752.280
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
116.389 1.820.115 63.914 1.787.064
Yönetim Ücretleri
4-10 -133.137 -32.994 -66.523 -18.072
Saklama Ücretleri
10 -12.191 -2.730 -6.972 -1.725
Denetim Ücretleri
10 -4.000 -3.750 -2.000 -1.875
Danışmanlık Ücretleri
10 -26.921 -13.650 -13.461 -6.825
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -8.077 -2.435 -4.100 -1.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -1.264 -1.048 -801 -694
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-185.590 -56.607 -93.857 -30.437
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-69.201 1.763.508 -29.943 1.756.627
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-69.201 1.763.508 -29.943 1.756.627
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.201 1.763.508 -29.943 1.756.627



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953595


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