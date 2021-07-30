***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.499.212Net Dönem Karı (Zararı)11.814NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.681Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-14.681Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.496.345Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 2.812İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11-7-22 -2.499.157FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.499.212Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.500.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Na ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)788NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)788DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 788 0Finansal Varlıklar7-22 2.513.676 0Diğer Varlıklar11 162 0TOPLAM VARLIKLAR2.514.626 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.812 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.812 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)12-13 2.511.814 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.814Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12 2.500.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)2.511.814 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 14.681 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.681 0Saklama Ücretleri10 -7 0Denetim Ücretleri10 -1.750 0Danışmanlık Ücretleri10 -900 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10-15 -210 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.867 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.814 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.814 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.814 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953596BIST