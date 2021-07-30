***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 20:16
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.297.003 7.848.823
Net Dönem Karı (Zararı)
11.630.453 4.652.476
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-333.450 3.196.347
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0 467.261
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -2.649.179 -1.603.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7-8 2.315.729 4.333.023
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.297.003 7.848.823
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.284.404 -5.077.229
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -4.684.404 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.600.000 -5.077.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.599 2.771.594
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.599 2.771.594
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 8.182 261.132
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 20.781 3.032.726
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 20.781 8.182
Finansal Varlıklar
7-20 252.868.942 254.365.577
Diğer Varlıklar
8 11.204.962 12.024.056
TOPLAM VARLIKLAR
264.094.685 266.397.815
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 14.156.455 16.805.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.156.455 16.805.634
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9-10 249.938.230 249.592.181
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
249.592.181 245.621.561
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.630.453 4.652.476
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.284.404 -5.077.229
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
249.938.230 245.196.808
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 9.056.433 7.989.356 4.545.849 3.930.027
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 218.435 220.824 138.068 94.529
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 520.522 432.194 347.209 215.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.249.426 1.494.092 2.905.545 899.757
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.044.816 10.136.466 7.936.671 5.140.270
Yönetim Ücretleri
4-13 -1.320.252 -1.306.776 -660.663 -652.539
Performans Ücretleri
4-13 -2.419.272 -1.179.008 -1.537.138 -393.003
Saklama Ücretleri
13 -95.493 -90.518 -48.194 -47.599
Denetim Ücretleri
13 -4.000 -3.750 -2.000 -1.875
Danışmanlık Ücretleri
13 -27.600 -17.400 -13.800 -8.700
Kurul Ücretleri
13 -24.877 -24.560 -12.397 -12.279
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -195.018 -131.086 -113.998 -55.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -327.851 -2.730.892 -266.362 -2.648.554
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.414.363 -5.483.990 -2.654.552 -3.820.312
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.630.453 4.652.476 5.282.119 1.319.958
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.630.453 4.652.476 5.282.119 1.319.958
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.630.453 4.652.476 5.282.119 1.319.958
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953602
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