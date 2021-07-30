***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.297.003 7.848.823Net Dönem Karı (Zararı)11.630.453 4.652.476İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-333.450 3.196.347Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 0 467.261Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -2.649.179 -1.603.937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7-8 2.315.729 4.333.023FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR11.297.003 7.848.823FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.284.404 -5.077.229Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -4.684.404 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.600.000 -5.077.229YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.599 2.771.594NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.599 2.771.594DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 8.182 261.132DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 20.781 3.032.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 20.781 8.182Finansal Varlıklar7-20 252.868.942 254.365.577Diğer Varlıklar8 11.204.962 12.024.056TOPLAM VARLIKLAR264.094.685 266.397.815YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 14.156.455 16.805.634TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)14.156.455 16.805.634TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9-10 249.938.230 249.592.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)249.592.181 245.621.561Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.630.453 4.652.476Katılma Payı İade Tutarı (-)-11.284.404 -5.077.229TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)249.938.230 245.196.808Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 9.056.433 7.989.356 4.545.849 3.930.027Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 218.435 220.824 138.068 94.529Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 520.522 432.194 347.209 215.957Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 6.249.426 1.494.092 2.905.545 899.757ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.044.816 10.136.466 7.936.671 5.140.270Yönetim Ücretleri4-13 -1.320.252 -1.306.776 -660.663 -652.539Performans Ücretleri4-13 -2.419.272 -1.179.008 -1.537.138 -393.003Saklama Ücretleri13 -95.493 -90.518 -48.194 -47.599Denetim Ücretleri13 -4.000 -3.750 -2.000 -1.875Danışmanlık Ücretleri13 -27.600 -17.400 -13.800 -8.700Kurul Ücretleri13 -24.877 -24.560 -12.397 -12.279Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -195.018 -131.086 -113.998 -55.763Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13-14 -327.851 -2.730.892 -266.362 -2.648.554ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.414.363 -5.483.990 -2.654.552 -3.820.312ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.630.453 4.652.476 5.282.119 1.319.958NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.630.453 4.652.476 5.282.119 1.319.958DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.630.453 4.652.476 5.282.119 1.319.958http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953602BIST