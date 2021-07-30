***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.999.665 8.494.116Net Dönem Karı (Zararı)4.081.341 7.081.851İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-81.676 1.412.265Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 15.836.302 34.741Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -10.594.126 -7.999.104İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -5.323.852 9.376.628FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.999.665 8.494.116FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.930.266 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -3.930.266 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.399 8.494.116NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.399 8.494.116DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 6.606 22.775DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 76.005 8.516.891Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 76.005 6.606Diğer Alacaklar5 25.713.559 41.549.861Finansal Varlıklar6-7 345.334.101 341.560.662Diğer Varlıklar8 18.368.385 16.817.972TOPLAM VARLIKLAR389.492.050 399.935.101YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 174.536.643 185.130.769TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)174.536.643 185.130.769TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9-10 214.955.407 214.804.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)214.804.332 197.714.060Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.081.341 7.081.851Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.930.266 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)214.955.407 204.795.911Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 0 117.533 0 117.533Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.629.895 5.387.490 3.702.697 5.203.631Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 855.474 1.691.014 1.506.956 1.667.899Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1.730.954 4.435.461 832.890 3.022.879ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.216.323 11.631.498 6.042.543 10.011.942Yönetim Ücretleri4-13 -1.942.476 -1.968.723 -959.873 -979.445Saklama Ücretleri13 -95.216 -73.345 -46.942 -38.259Denetim Ücretleri13 -4.000 -3.750 -4.000 -1.875Danışmanlık Ücretleri13 -36.680 -17.900 -22.880 -9.200Kurul Ücretleri13 -21.267 -19.764 -10.527 -9.878Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -269.180 -498.306 -134.047 -249.038Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13-14 -766.163 -1.967.859 -447.499 -1.487.612ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.134.982 -4.549.647 -1.625.768 -2.775.307ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.081.341 7.081.851 4.416.775 7.236.635NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.081.341 7.081.851 4.416.775 7.236.635DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.081.341 7.081.851 4.416.775 7.236.635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953610BIST