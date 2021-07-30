***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 20:27
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.999.665 8.494.116
Net Dönem Karı (Zararı)
4.081.341 7.081.851
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-81.676 1.412.265
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 15.836.302 34.741
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -10.594.126 -7.999.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -5.323.852 9.376.628
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.999.665 8.494.116
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.930.266 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -3.930.266 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.399 8.494.116
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.399 8.494.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 6.606 22.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 76.005 8.516.891
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 76.005 6.606
Diğer Alacaklar
5 25.713.559 41.549.861
Finansal Varlıklar
6-7 345.334.101 341.560.662
Diğer Varlıklar
8 18.368.385 16.817.972
TOPLAM VARLIKLAR
389.492.050 399.935.101
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 174.536.643 185.130.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
174.536.643 185.130.769
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9-10 214.955.407 214.804.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
214.804.332 197.714.060
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.081.341 7.081.851
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.930.266 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
214.955.407 204.795.911
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 0 117.533 0 117.533
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.629.895 5.387.490 3.702.697 5.203.631
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 855.474 1.691.014 1.506.956 1.667.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.730.954 4.435.461 832.890 3.022.879
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.216.323 11.631.498 6.042.543 10.011.942
Yönetim Ücretleri
4-13 -1.942.476 -1.968.723 -959.873 -979.445
Saklama Ücretleri
13 -95.216 -73.345 -46.942 -38.259
Denetim Ücretleri
13 -4.000 -3.750 -4.000 -1.875
Danışmanlık Ücretleri
13 -36.680 -17.900 -22.880 -9.200
Kurul Ücretleri
13 -21.267 -19.764 -10.527 -9.878
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -269.180 -498.306 -134.047 -249.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -766.163 -1.967.859 -447.499 -1.487.612
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.134.982 -4.549.647 -1.625.768 -2.775.307
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.081.341 7.081.851 4.416.775 7.236.635
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.081.341 7.081.851 4.416.775 7.236.635
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.081.341 7.081.851 4.416.775 7.236.635
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953610
BIST