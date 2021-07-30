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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 20:31



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.138 -43.371
Net Dönem Karı (Zararı)
-76.541 -74.090
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
17.403 30.719
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 52.140 -11.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7-8 -34.737 42.264
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-59.138 -43.371
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.001 99.980
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
60.001 99.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
863 56.609
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
863 56.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.642 15.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.505 72.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 2.505 1.642
Finansal Varlıklar
6-7 11.917.733 11.884.686
Diğer Varlıklar
8 21.574 19.884
TOPLAM VARLIKLAR
11.941.812 11.906.212
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 76.769 24.629
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
76.769 24.629
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9-10 11.865.043 11.881.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.881.583 11.205.665
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-76.541 -74.090
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
60.001 99.980
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.865.043 11.231.555


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 820 1.042 618 573
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.301 608 2.033 77
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.121 1.650 2.651 650
Yönetim Ücretleri
4-13 -59.653 -55.907 -29.864 -27.906
Saklama Ücretleri
13 -4.476 -4.067 -2.301 -2.148
Denetim Ücretleri
13 -4.000 -3.750 -2.000 -1.875
Danışmanlık Ücretleri
13 -5.400 -5.400 -2.700 -2.700
Kurul Ücretleri
13 -1.189 -1.119 -595 -559
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -3.525 -3.349 -1.781 -1.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -2.419 -2.148 -1.956 -1.795
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-80.662 -75.740 -41.197 -38.679
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-76.541 -74.090 -38.546 -38.029
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-76.541 -74.090 -38.546 -38.029
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-76.541 -74.090 -38.546 -38.029



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953612


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Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,04  
Gümüş Gr. 6,88 6,89 -0,05  
B. Petrol 75,64 75,64 0,54  
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