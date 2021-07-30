***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.138 -43.371Net Dönem Karı (Zararı)-76.541 -74.090İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER17.403 30.719Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 52.140 -11.545İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7-8 -34.737 42.264FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-59.138 -43.371FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.001 99.980Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit60.001 99.980YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)863 56.609NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)863 56.609DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 1.642 15.942DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 2.505 72.551Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 2.505 1.642Finansal Varlıklar6-7 11.917.733 11.884.686Diğer Varlıklar8 21.574 19.884TOPLAM VARLIKLAR11.941.812 11.906.212YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 76.769 24.629TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)76.769 24.629TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9-10 11.865.043 11.881.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.881.583 11.205.665Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-76.541 -74.090Katılma Payı İhraç Tutarı (+)60.001 99.980TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11.865.043 11.231.555Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 820 1.042 618 573Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.301 608 2.033 77ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.121 1.650 2.651 650Yönetim Ücretleri4-13 -59.653 -55.907 -29.864 -27.906Saklama Ücretleri13 -4.476 -4.067 -2.301 -2.148Denetim Ücretleri13 -4.000 -3.750 -2.000 -1.875Danışmanlık Ücretleri13 -5.400 -5.400 -2.700 -2.700Kurul Ücretleri13 -1.189 -1.119 -595 -559Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -3.525 -3.349 -1.781 -1.696Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13-14 -2.419 -2.148 -1.956 -1.795ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-80.662 -75.740 -41.197 -38.679ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-76.541 -74.090 -38.546 -38.029NET DÖNEM KARI (ZARARI)-76.541 -74.090 -38.546 -38.029DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-76.541 -74.090 -38.546 -38.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953612BIST