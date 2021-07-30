***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.206.990 -1.307.421Net Dönem Karı (Zararı)2.359.453 1.307.106İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.152.463 -2.614.527Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 186.284 -1.316.636Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -1.178.284 -525.253İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8 -160.463 -772.638FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.206.990 -1.307.421FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.200.002 -660.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9 -1.200.002 -660.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.988 -1.967.421NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.988 -1.967.421DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 2.182 2.675.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 9.170 708.341Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 9.170 2.182Diğer Alacaklar5 1.574.859 1.761.143Finansal Varlıklar7-6 83.727.788 83.428.781Diğer Varlıklar8 3.370.181 3.508.725TOPLAM VARLIKLAR88.681.998 88.700.831YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.605.035 4.783.319TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.605.035 4.783.319TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)85.076.963 83.917.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)83.917.512 82.298.349Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.359.453 1.307.106Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.200.002 -660.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 85.076.963 82.945.455Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 1.772.202 1.797.789 915.297 297.235Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 107.041 67.511 90.496 23.217Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 52.576 38.527 -200 31.914Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 993.353 589.913 557.554 355.251ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.925.172 2.493.740 1.563.147 707.617Yönetim Ücretleri4-13 -443.582 -443.542 -221.755 -221.666Performans Ücretleri0 -302.807 0 -2.696Saklama Ücretleri13 -32.382 -23.834 -16.422 -15.912Denetim Ücretleri13 -4.000 -3.500 -2.000 -1.750Danışmanlık Ücretleri13 -14.100 -5.604 -7.050 -2.700Kurul Ücretleri13 -8.421 -8.258 -4.225 -4.143Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -25.160 -39.256 -12.588 -12.314Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13-14 -38.074 -359.833 -37.611 -359.563ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-565.719 -1.186.634 -301.651 -620.744ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.359.453 1.307.106 1.261.496 86.873NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.359.453 1.307.106 1.261.496 86.873DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.359.453 1.307.106 1.261.496 86.873http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953614BIST