***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 20:35
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.206.990 -1.307.421
Net Dönem Karı (Zararı)
2.359.453 1.307.106
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.152.463 -2.614.527
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 186.284 -1.316.636
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -1.178.284 -525.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8 -160.463 -772.638
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.206.990 -1.307.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.200.002 -660.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9 -1.200.002 -660.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.988 -1.967.421
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.988 -1.967.421
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.182 2.675.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 9.170 708.341
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24 9.170 2.182
Diğer Alacaklar
5 1.574.859 1.761.143
Finansal Varlıklar
7-6 83.727.788 83.428.781
Diğer Varlıklar
8 3.370.181 3.508.725
TOPLAM VARLIKLAR
88.681.998 88.700.831
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.605.035 4.783.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.605.035 4.783.319
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
85.076.963 83.917.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
83.917.512 82.298.349
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.359.453 1.307.106
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.200.002 -660.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 85.076.963 82.945.455
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 1.772.202 1.797.789 915.297 297.235
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 107.041 67.511 90.496 23.217
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 52.576 38.527 -200 31.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 993.353 589.913 557.554 355.251
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.925.172 2.493.740 1.563.147 707.617
Yönetim Ücretleri
4-13 -443.582 -443.542 -221.755 -221.666
Performans Ücretleri
0 -302.807 0 -2.696
Saklama Ücretleri
13 -32.382 -23.834 -16.422 -15.912
Denetim Ücretleri
13 -4.000 -3.500 -2.000 -1.750
Danışmanlık Ücretleri
13 -14.100 -5.604 -7.050 -2.700
Kurul Ücretleri
13 -8.421 -8.258 -4.225 -4.143
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -25.160 -39.256 -12.588 -12.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -38.074 -359.833 -37.611 -359.563
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-565.719 -1.186.634 -301.651 -620.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.359.453 1.307.106 1.261.496 86.873
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.359.453 1.307.106 1.261.496 86.873
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.359.453 1.307.106 1.261.496 86.873
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953614
BIST