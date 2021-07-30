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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 20:41



***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
402.019 -13.569.282
Net Dönem Karı (Zararı)
541.811 5.726
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-139.792 -13.575.008
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -223.270 2.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 83.478 -13.577.658
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
402.019 -13.569.282
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-400.000 13.570.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 0 13.570.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.019 718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.019 718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 2.801
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 4.820 718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 4.820 2.801
Finansal Varlıklar
6-7-21 16.012.865 16.048.532
Diğer Varlıklar
8 2.120.568 2.168.379
TOPLAM VARLIKLAR
18.138.253 18.219.712
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 442.177 665.447
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
442.177 665.447
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9-10 17.696.076 17.554.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.554.265 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
541.811 5.726
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 13.570.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-400.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17.696.076 13.575.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 453.030 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.923 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.235 8.497
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 217.138 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
673.856 8.497
Yönetim Ücretleri
4-13 -68.151 0
Saklama Ücretleri
13 -6.718 0
Denetim Ücretleri
13 -4.000 -1.750
Danışmanlık Ücretleri
13 -5.400 -900
Kurul Ücretleri
13 -1.110 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -4.315 -121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -42.351 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-132.045 -2.771
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
541.811 5.726
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
541.811 5.726
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
541.811 5.726



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953621


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Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,45 25,49 -0,05  
Gümüş Gr. 6,88 6,89 -0,05  
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