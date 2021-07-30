***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI402.019 -13.569.282Net Dönem Karı (Zararı)541.811 5.726İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-139.792 -13.575.008Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -223.270 2.650İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7 83.478 -13.577.658FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR402.019 -13.569.282FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-400.000 13.570.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9 0 13.570.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-400.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.019 718NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.019 718DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 2.801DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 4.820 718Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 4.820 2.801Finansal Varlıklar6-7-21 16.012.865 16.048.532Diğer Varlıklar8 2.120.568 2.168.379TOPLAM VARLIKLAR18.138.253 18.219.712YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 442.177 665.447TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)442.177 665.447TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9-10 17.696.076 17.554.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17.554.265 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)541.811 5.726Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 13.570.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-400.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17.696.076 13.575.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 453.030 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 4.923 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -1.235 8.497Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 217.138 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ673.856 8.497Yönetim Ücretleri4-13 -68.151 0Saklama Ücretleri13 -6.718 0Denetim Ücretleri13 -4.000 -1.750Danışmanlık Ücretleri13 -5.400 -900Kurul Ücretleri13 -1.110 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -4.315 -121Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13-14 -42.351 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-132.045 -2.771ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)541.811 5.726NET DÖNEM KARI (ZARARI)541.811 5.726DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)541.811 5.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953621BIST