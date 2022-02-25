***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.480.507 0Net Dönem Karı (Zararı)5.652.255 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-13.132.762 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.023.964 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11,7,21 -14.156.726 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.480.507 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.500.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7.500.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.493 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.493 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 19.493Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 19.493 0Finansal Varlıklar7-21 14.152.224 0Diğer Varlıklar11 4.502 0TOPLAM VARLIKLAR14.176.219 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.023.964 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.023.964 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)13.152.255 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.652.255Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12 7.500.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13.152.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 217.674 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 6.575.515 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.793.189 0Yönetim Ücretleri4-10 -85.439 0Performans Ücretleri4-10 -1.019.214 0Saklama Ücretleri10 -3.244 0Denetim Ücretleri10 -5.250 0Danışmanlık Ücretleri10 -21.300 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -5.191 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10-15 -1.296 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.140.934 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.652.255 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.652.255 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.652.255 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004590BIST