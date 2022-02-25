***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 17:57
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.480.507 0
Net Dönem Karı (Zararı)
5.652.255 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.132.762 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.023.964 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11,7,21 -14.156.726 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.480.507 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.500.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.500.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.493 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.493 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 19.493
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 19.493 0
Finansal Varlıklar
7-21 14.152.224 0
Diğer Varlıklar
11 4.502 0
TOPLAM VARLIKLAR
14.176.219 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.023.964 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.023.964 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.152.255 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.652.255
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 7.500.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.152.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 217.674 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 6.575.515 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.793.189 0
Yönetim Ücretleri
4-10 -85.439 0
Performans Ücretleri
4-10 -1.019.214 0
Saklama Ücretleri
10 -3.244 0
Denetim Ücretleri
10 -5.250 0
Danışmanlık Ücretleri
10 -21.300 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -5.191 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -1.296 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.140.934 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.652.255 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.652.255 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.652.255 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004590
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