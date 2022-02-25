***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.436.987 -66.869.992Net Dönem Karı (Zararı)251.632.233 92.748.293İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-287.069.220 -159.618.285Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 43.763.996 21.482.569İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11-22 -330.833.216 -181.100.854FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-35.436.987 -66.869.992FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 102.406.482Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 0 102.406.482YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.436.987 35.536.490NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.436.987 35.536.490DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 35.547.423 10.933DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 110.436 35.547.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 110.436 35.547.423Finansal Varlıklar7-21 517.037.915 186.231.868Diğer Varlıklar11 56.073 28.904TOPLAM VARLIKLAR517.204.424 221.808.195YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 65.251.226 21.487.230TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)65.251.226 21.487.230TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)451.953.198 200.320.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)200.320.965 5.166.190Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)251.632.233 92.748.293Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12 0 102.406.482TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)451.953.198 200.320.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 24.444.122 204.354Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 273.591.054 114.808.047ESAS FAALİYET GELİRLERİ298.035.176 115.012.401Yönetim Ücretleri10 -2.068.475 -524.711Performans Ücretleri10 -43.740.007 -21.461.757Saklama Ücretleri10 -190.470 -44.883Denetim Ücretleri10 -8.000 -7.500Danışmanlık Ücretleri10 -142.740 -105.306Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -114.564 -102.524Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10-15 -138.687 -17.427ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-46.402.943 -22.264.108ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)251.632.233 92.748.293NET DÖNEM KARI (ZARARI)251.632.233 92.748.293DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)251.632.233 92.748.293http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004591BIST