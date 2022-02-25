***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 17:58
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.436.987 -66.869.992
Net Dönem Karı (Zararı)
251.632.233 92.748.293
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-287.069.220 -159.618.285
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 43.763.996 21.482.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-22 -330.833.216 -181.100.854
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.436.987 -66.869.992
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 102.406.482
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 0 102.406.482
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.436.987 35.536.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.436.987 35.536.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 35.547.423 10.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 110.436 35.547.423
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 110.436 35.547.423
Finansal Varlıklar
7-21 517.037.915 186.231.868
Diğer Varlıklar
11 56.073 28.904
TOPLAM VARLIKLAR
517.204.424 221.808.195
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 65.251.226 21.487.230
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
65.251.226 21.487.230
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
451.953.198 200.320.965
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
200.320.965 5.166.190
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
251.632.233 92.748.293
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 0 102.406.482
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
451.953.198 200.320.965
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 24.444.122 204.354
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 273.591.054 114.808.047
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
298.035.176 115.012.401
Yönetim Ücretleri
10 -2.068.475 -524.711
Performans Ücretleri
10 -43.740.007 -21.461.757
Saklama Ücretleri
10 -190.470 -44.883
Denetim Ücretleri
10 -8.000 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -142.740 -105.306
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -114.564 -102.524
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -138.687 -17.427
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-46.402.943 -22.264.108
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
251.632.233 92.748.293
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
251.632.233 92.748.293
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
251.632.233 92.748.293
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004591
BIST