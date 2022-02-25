***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI76.107 -4.002.500Net Dönem Karı (Zararı)35.903.343 17.725.892İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-35.827.236 -21.728.392Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 212.816 1.669.917İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7-11-21 -36.040.052 -23.398.309FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR76.107 -4.002.500FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 4.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 4.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.107 -2.500NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.107 -2.500DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 2.892 5.392DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 78.999 2.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 78.999 2.892Finansal Varlıklar7-21 171.510.362 135.498.354Diğer Varlıklar11 111.022 82.978TOPLAM VARLIKLAR171.700.383 135.584.224YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.708.667 2.495.851TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.708.667 2.495.851TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)168.991.716 133.088.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)133.088.373 111.362.481Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 35.903.343 17.725.892Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12 0 4.000.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)168.991.716 133.088.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 287.887 33.190Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 38.052.259 21.097.780ESAS FAALİYET GELİRLERİ38.340.146 21.130.970Yönetim Ücretleri4-10 -1.998.119 -1.666.063Performans Ücretleri4-10 -19.509 -1.302.620Saklama Ücretleri10 -132.766 -107.814Denetim Ücretleri10 -8.000 -7.500Danışmanlık Ücretleri10 -147.606 -213.841Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -108.291 -89.927Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10-15 -22.512 -17.313ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.436.803 -3.405.078ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.903.343 17.725.892NET DÖNEM KARI (ZARARI)35.903.343 17.725.892DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)35.903.343 17.725.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004592BIST