***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 17:58
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.107 -4.002.500
Net Dönem Karı (Zararı)
35.903.343 17.725.892
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-35.827.236 -21.728.392
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 212.816 1.669.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7-11-21 -36.040.052 -23.398.309
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
76.107 -4.002.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 4.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 4.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.107 -2.500
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.107 -2.500
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 2.892 5.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 78.999 2.892
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 78.999 2.892
Finansal Varlıklar
7-21 171.510.362 135.498.354
Diğer Varlıklar
11 111.022 82.978
TOPLAM VARLIKLAR
171.700.383 135.584.224
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.708.667 2.495.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.708.667 2.495.851
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
168.991.716 133.088.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
133.088.373 111.362.481
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 35.903.343 17.725.892
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 0 4.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
168.991.716 133.088.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 287.887 33.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 38.052.259 21.097.780
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
38.340.146 21.130.970
Yönetim Ücretleri
4-10 -1.998.119 -1.666.063
Performans Ücretleri
4-10 -19.509 -1.302.620
Saklama Ücretleri
10 -132.766 -107.814
Denetim Ücretleri
10 -8.000 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -147.606 -213.841
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -108.291 -89.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -22.512 -17.313
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.436.803 -3.405.078
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.903.343 17.725.892
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.903.343 17.725.892
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.903.343 17.725.892
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004592
BIST