***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.184 -8.674.746Net Dönem Karı (Zararı)17.160.416 13.350.514İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.139.232 -22.025.260Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -17.244 -16.162İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11-22 -17.121.988 -22.009.098FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR21.184 -8.674.746FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 8.674.720Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12 0 8.674.720YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.184 -26NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.184 -26DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 3.619 3.645DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 24.803 3.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 24.803 3.619Finansal Varlıklar7-21 43.752.211 26.641.816Diğer Varlıklar11 45.343 33.750TOPLAM VARLIKLAR43.822.357 26.679.185YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.625 21.869TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.625 21.869TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)43.817.732 26.657.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)26.657.316 4.632.082Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12 17.160.416 13.350.514Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12 0 8.674.720TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)43.817.732 26.657.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 209.045 105.618Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 17.326.241 13.427.849ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.535.286 13.533.467Yönetim Ücretleri4-10 -266.030 -101.937Saklama Ücretleri10 -26.033 -9.069Denetim Ücretleri10 -8.000 -7.500Danışmanlık Ücretleri10 -56.206 -39.935Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -16.103 -7.227Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10-15 -2.498 -17.285ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-374.870 -182.953ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.160.416 13.350.514NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.160.416 13.350.514DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.160.416 13.350.514http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004593BIST