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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2022 17:58
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.184 -8.674.746
Net Dönem Karı (Zararı)
17.160.416 13.350.514
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.139.232 -22.025.260
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -17.244 -16.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-22 -17.121.988 -22.009.098
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
21.184 -8.674.746
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 8.674.720
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 0 8.674.720
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.184 -26
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.184 -26
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 3.619 3.645
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 24.803 3.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 24.803 3.619
Finansal Varlıklar
7-21 43.752.211 26.641.816
Diğer Varlıklar
11 45.343 33.750
TOPLAM VARLIKLAR
43.822.357 26.679.185
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.625 21.869
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.625 21.869
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
43.817.732 26.657.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.657.316 4.632.082
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 17.160.416 13.350.514
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 0 8.674.720
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
43.817.732 26.657.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 209.045 105.618
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 17.326.241 13.427.849
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.535.286 13.533.467
Yönetim Ücretleri
4-10 -266.030 -101.937
Saklama Ücretleri
10 -26.033 -9.069
Denetim Ücretleri
10 -8.000 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
10 -56.206 -39.935
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -16.103 -7.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -2.498 -17.285
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-374.870 -182.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.160.416 13.350.514
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.160.416 13.350.514
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.160.416 13.350.514



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004593


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Yarım 2.705 2.778 -224,42  
Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,98 24,00 -0,15  
Gümüş Gr. 10,68 10,69 -0,18  
B. Petrol 93,97 93,97 -1,45  
Seans Raporu 17:44
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