***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI908.196 -14.179.201Net Dönem Karı (Zararı)10.359.746 3.372.263İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-9.451.550 -17.551.464Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 1.321.333 665.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6-7-8-21 -10.772.883 -18.216.911FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR908.196 -14.179.201FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-886.000 14.182.002Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 14.430.002Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-886.000 -248.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.196 2.801NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.196 2.801DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 2.801 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 24.997 2.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 24.997 2.801Finansal Varlıklar6-7 26.915.000 16.048.532Diğer Varlıklar8 2.074.794 2.168.379TOPLAM VARLIKLAR29.014.791 18.219.712YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.986.780 665.447TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.986.780 665.447TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)27.028.011 17.554.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17.554.265 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.359.746 3.372.263Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 14.430.002Katılma Payı İade Tutarı (-)-886.000 -248.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 27.028.011 17.554.265Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 975.370 276.271Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -1.041 108.730Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 10.913.481 3.975.253Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 0 163.858ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.887.810 4.524.112Yönetim Ücretleri4-13 -136.089 -79.645Performans Ücretleri4-13 -1.256.132 -795.000Saklama Ücretleri13 -13.532 -4.715Denetim Ücretleri13 -8.000 -5.250Danışmanlık Ücretleri13 -13.613 -6.300Kurul Ücretleri13 -2.884 -1.551Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -8.690 -4.956Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -89.124 -254.432ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.528.064 -1.151.849ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.359.746 3.372.263NET DÖNEM KARI (ZARARI)10.359.746 3.372.263DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)10.359.746 3.372.263http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004594BIST