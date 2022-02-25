***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 17:58
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
908.196 -14.179.201
Net Dönem Karı (Zararı)
10.359.746 3.372.263
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.451.550 -17.551.464
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.321.333 665.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7-8-21 -10.772.883 -18.216.911
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
908.196 -14.179.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-886.000 14.182.002
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 14.430.002
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-886.000 -248.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.196 2.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.196 2.801
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 2.801 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 24.997 2.801
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24 24.997 2.801
Finansal Varlıklar
6-7 26.915.000 16.048.532
Diğer Varlıklar
8 2.074.794 2.168.379
TOPLAM VARLIKLAR
29.014.791 18.219.712
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.986.780 665.447
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.986.780 665.447
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
27.028.011 17.554.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.554.265 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.359.746 3.372.263
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 14.430.002
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-886.000 -248.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 27.028.011 17.554.265
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 975.370 276.271
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -1.041 108.730
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 10.913.481 3.975.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 163.858
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.887.810 4.524.112
Yönetim Ücretleri
4-13 -136.089 -79.645
Performans Ücretleri
4-13 -1.256.132 -795.000
Saklama Ücretleri
13 -13.532 -4.715
Denetim Ücretleri
13 -8.000 -5.250
Danışmanlık Ücretleri
13 -13.613 -6.300
Kurul Ücretleri
13 -2.884 -1.551
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -8.690 -4.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -89.124 -254.432
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.528.064 -1.151.849
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.359.746 3.372.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.359.746 3.372.263
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.359.746 3.372.263
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004594
BIST