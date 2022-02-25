***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 17:57
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.097.574 0
Net Dönem Karı (Zararı)
710 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.098.284 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 1.75
17:441.958
En Yüksek
|Değişim
|: 5,77%
|| 106,79
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.965
En Düşük
1.866
17:4413,9015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1215
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,7491
17:4415,6892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1563
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,4519
17:44843,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -12,25
|Açılış
|: 843,05
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
837,21
BIST En Aktif Hisseler17:44
|BAGFS
|12,43
|23.849.749
|% 10,00
|
|TIRE
|9,46
|28.110.838
|% 10,00
|
|PENTA
|297,00
|18.507.852
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|384.555
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.542,80
|499.184
|% 10,00
|
|ARMDA
|59,95
|3.832.587
|% -5,52
|
|AYES
|19,88
|1.183.445
|% -4,05
|
|KLGYO
|0,90
|173.564.049
|% -2,17
|
|ORCAY
|21,50
|14.427.357
|% -2,01
|
|IHEVA
|1,09
|25.945.255
|% -1,80
|
|THYAO
|27,42
|6.389.788.201
|% 8,47
|
|EREGL
|31,08
|2.969.474.779
|% 6,88
|
|KRDMD
|11,34
|1.674.113.867
|% 7,49
|
|GARAN
|11,41
|1.518.826.440
|% 3,63
|
|YKBNK
|3,68
|1.158.464.600
|% 4,25
|
|YKBNK
|3,68
|1.158.464.600
|% 4,25
|
|EKGYO
|2,07
|619.424.585
|% 4,02
|
|THYAO
|27,42
|6.389.788.201
|% 8,47
|
|KLGYO
|0,90
|173.564.049
|% -2,17
|
|HUNER
|2,75
|462.761.100
|% 3,38
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,09
|
|Altın Gr.
|842
|842
|-13,36
|
|Cumhuriyet
|5.619
|5.704
|-466,00
|
|Tam
|5.596
|5.742
|-463,92
|
|Yarım
|2.705
|2.778
|-224,42
|
|Çeyrek
|1.357
|1.389
|-112,20
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|-1,08
|
Seans Raporu
17:44
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-
17:59ESEN
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 492 adet işlem
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17:58ASELS
Yüzde 8.99 oranında artışla 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 846, 848 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 961 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 92 üstünde . İşlem hacmi 32, 943.00 milyon TL de
-
17:57TOASO
Yüzde 9.35 oranında artışla 80.70 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 539, 413 adet işlem
-
17:56VERTU
Yüzde 9.93 oranında artışla 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 848, 728 adet işlem