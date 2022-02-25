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***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

25.02.2022 17:58
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.379.852 -995.938
Net Dönem Karı (Zararı)
27.813.814 3.296.805
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.433.962 -4.292.743
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 145.943 -1.761.143
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 312.718 -1.321.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8-7-6 -24.892.623 -1.210.203
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
3.379.852 -995.938
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.342.101 -1.677.642
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.342.101 -1.677.642
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.751 -2.673.580
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.751 -2.673.580
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 2.182 2.675.762
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 39.933 2.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 39.933 2.182
Diğer Alacaklar
5 1.615.200 1.761.143
Finansal Varlıklar
7-6 108.928.159 83.428.781
Diğer Varlıklar
8 2.901.970 3.508.725
TOPLAM VARLIKLAR
113.485.262 88.700.831
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 5.096.037 4.783.319
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.096.037 4.783.319
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
108.389.225 83.917.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
83.917.512 82.298.349
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.813.814 3.296.805
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.342.101 -1.677.642
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
108.389.225 83.917.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 5.399.050 3.610.886
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 389.363 170.372
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 23.610.236 27.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 1.497.130
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
29.398.649 5.305.955
Yönetim Ücretleri
4-13 -703.593 -886.798
Performans Ücretleri
4-13 -561.790 -400.197
Saklama Ücretleri
13 -65.567 -55.633
Denetim Ücretleri
13 -8.000 -7.000
Danışmanlık Ücretleri
13 -28.200 -17.254
Kurul Ücretleri
13 -16.980 -16.566
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -48.551 -69.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -152.154 -556.427
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.584.835 -2.009.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.813.814 3.296.805
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.813.814 3.296.805
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.813.814 3.296.805



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004595


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Çeyrek 1.357 1.389 -112,20  
Gümüş.Ons 23,98 24,00 -0,15  
Gümüş Gr. 10,68 10,69 -0,18  
B. Petrol 93,97 93,97 -1,45  
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