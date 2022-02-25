***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.379.852 -995.938Net Dönem Karı (Zararı)27.813.814 3.296.805İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-24.433.962 -4.292.743Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 145.943 -1.761.143Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 312.718 -1.321.397İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8-7-6 -24.892.623 -1.210.203FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR3.379.852 -995.938FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.342.101 -1.677.642Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.342.101 -1.677.642YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.751 -2.673.580NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.751 -2.673.580DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 2.182 2.675.762DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 39.933 2.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 39.933 2.182Diğer Alacaklar5 1.615.200 1.761.143Finansal Varlıklar7-6 108.928.159 83.428.781Diğer Varlıklar8 2.901.970 3.508.725TOPLAM VARLIKLAR113.485.262 88.700.831YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 5.096.037 4.783.319TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.096.037 4.783.319TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)108.389.225 83.917.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)83.917.512 82.298.349Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)27.813.814 3.296.805Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.342.101 -1.677.642TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)108.389.225 83.917.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 5.399.050 3.610.886Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 389.363 170.372Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 23.610.236 27.567Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 0 1.497.130ESAS FAALİYET GELİRLERİ29.398.649 5.305.955Yönetim Ücretleri4-13 -703.593 -886.798Performans Ücretleri4-13 -561.790 -400.197Saklama Ücretleri13 -65.567 -55.633Denetim Ücretleri13 -8.000 -7.000Danışmanlık Ücretleri13 -28.200 -17.254Kurul Ücretleri13 -16.980 -16.566Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -48.551 -69.275Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -152.154 -556.427ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.584.835 -2.009.150ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.813.814 3.296.805NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.813.814 3.296.805DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)27.813.814 3.296.805http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004595BIST