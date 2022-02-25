***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 17:59
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.012 -114.280
Net Dönem Karı (Zararı)
11.439.061 575.938
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.482.073 -690.218
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 112.435 11.209
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8-6-7 -11.594.508 -701.427
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-43.012 -114.280
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.001 99.980
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
60.001 99.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.989 -14.300
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.989 -14.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 1.642 15.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 18.631 1.642
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
23 18.631 1.642
Finansal Varlıklar
7-6 23.474.601 11.884.686
Diğer Varlıklar
8 24.477 19.884
TOPLAM VARLIKLAR
23.517.709 11.906.212
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 137.064 24.629
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
137.064 24.629
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.380.645 11.881.583
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.881.583 11.205.665
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.439.061 575.938
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
60.001 99.980
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
23.380.645 11.881.583
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.115 2.528
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 11.599.376 736.262
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.607.491 738.790
Yönetim Ücretleri
4-13 -119.324 -111.920
Saklama Ücretleri
13 -9.036 -8.356
Denetim Ücretleri
13 -8.000 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
13 -10.800 -10.800
Kurul Ücretleri
13 -2.374 -2.240
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -7.042 -6.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -11.854 -15.346
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-168.430 -162.852
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.439.061 575.938
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.439.061 575.938
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.439.061 575.938
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004596
BIST