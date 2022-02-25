***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.012 -114.280Net Dönem Karı (Zararı)11.439.061 575.938İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.482.073 -690.218Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 112.435 11.209İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8-6-7 -11.594.508 -701.427FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-43.012 -114.280FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.001 99.980Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit60.001 99.980YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.989 -14.300NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.989 -14.300DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 1.642 15.942DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 18.631 1.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri23 18.631 1.642Finansal Varlıklar7-6 23.474.601 11.884.686Diğer Varlıklar8 24.477 19.884TOPLAM VARLIKLAR23.517.709 11.906.212YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 137.064 24.629TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)137.064 24.629TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)23.380.645 11.881.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11.881.583 11.205.665Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.439.061 575.938Katılma Payı İhraç Tutarı (+)60.001 99.980TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)23.380.645 11.881.583Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 8.115 2.528Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 11.599.376 736.262ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.607.491 738.790Yönetim Ücretleri4-13 -119.324 -111.920Saklama Ücretleri13 -9.036 -8.356Denetim Ücretleri13 -8.000 -7.500Danışmanlık Ücretleri13 -10.800 -10.800Kurul Ücretleri13 -2.374 -2.240Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -7.042 -6.690Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13-14 -11.854 -15.346ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-168.430 -162.852ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.439.061 575.938NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.439.061 575.938DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.439.061 575.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004596BIST