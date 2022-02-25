***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 17:59
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.161.608 -16.169
Net Dönem Karı (Zararı)
146.558.472 17.090.272
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-141.396.864 -17.106.441
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 14.491.198 9.258.717
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -22.448.467 -16.985.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8-7-6 -133.439.595 -9.379.435
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.161.608 -16.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.033.314 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.930.264 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.103.050 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
128.294 -16.169
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
128.294 -16.169
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 6.606 22.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 134.900 6.606
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24 134.900 6.606
Diğer Alacaklar
5 27.058.663 41.549.861
Finansal Varlıklar
7-6 477.334.870 341.560.662
Diğer Varlıklar
8 14.483.359 16.817.972
TOPLAM VARLIKLAR
519.011.792 399.935.101
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 162.682.302 185.130.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
162.682.302 185.130.769
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
356.329.490 214.804.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
214.804.332 197.714.060
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
146.558.472 17.090.272
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.033.314 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
356.329.490 214.804.332
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 0 117.533
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 24.601.145 14.487.216
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 127.957.246 5.080.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 865.003 6.097.485
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
153.423.394 25.782.617
Yönetim Ücretleri
4-13 -3.898.097 -3.952.070
Saklama Ücretleri
13 -197.203 -158.059
Denetim Ücretleri
13 -8.000 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
13 -66.230 -43.050
Kurul Ücretleri
13 -43.573 -40.585
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -817.860 -942.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -1.833.959 -3.548.472
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.864.922 -8.692.345
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
146.558.472 17.090.272
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
146.558.472 17.090.272
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
146.558.472 17.090.272
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004597
BIST