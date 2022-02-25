***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.161.608 -16.169Net Dönem Karı (Zararı)146.558.472 17.090.272NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-141.396.864 -17.106.441Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 14.491.198 9.258.717Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -22.448.467 -16.985.723İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8-7-6 -133.439.595 -9.379.435FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR5.161.608 -16.169FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.033.314 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.930.264 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.103.050 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)128.294 -16.169NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)128.294 -16.169DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 6.606 22.775DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24 134.900 6.606Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 134.900 6.606Diğer Alacaklar5 27.058.663 41.549.861Finansal Varlıklar7-6 477.334.870 341.560.662Diğer Varlıklar8 14.483.359 16.817.972TOPLAM VARLIKLAR519.011.792 399.935.101YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 162.682.302 185.130.769TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)162.682.302 185.130.769TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)356.329.490 214.804.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)214.804.332 197.714.060Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)146.558.472 17.090.272Katılma Payı İade Tutarı (-)-5.033.314 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)356.329.490 214.804.332Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 0 117.533Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 24.601.145 14.487.216Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 127.957.246 5.080.383Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 865.003 6.097.485ESAS FAALİYET GELİRLERİ153.423.394 25.782.617Yönetim Ücretleri4-13 -3.898.097 -3.952.070Saklama Ücretleri13 -197.203 -158.059Denetim Ücretleri13 -8.000 -7.500Danışmanlık Ücretleri13 -66.230 -43.050Kurul Ücretleri13 -43.573 -40.585Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -817.860 -942.609Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13-14 -1.833.959 -3.548.472ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-6.864.922 -8.692.345ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)146.558.472 17.090.272NET DÖNEM KARI (ZARARI)146.558.472 17.090.272DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)146.558.472 17.090.272http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004597BIST