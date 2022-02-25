***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
25.02.2022 17:59
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.105.807 9.941.640
Net Dönem Karı (Zararı)
207.223.522 14.165.210
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-186.117.715 -4.223.570
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 0 467.261
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 33.227.382 529.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6-7-8 -219.345.097 -5.219.863
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
21.105.807 9.941.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.089.403 -10.194.590
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -4.684.403 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-16.405.000 -10.194.590
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.404 -252.950
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.404 -252.950
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 8.182 261.132
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 24.586 8.182
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24 24.586 8.182
Finansal Varlıklar
7-6 475.507.291 254.365.577
Diğer Varlıklar
8 10.227.438 12.024.056
TOPLAM VARLIKLAR
485.759.315 266.397.815
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 50.033.015 16.805.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.033.015 16.805.634
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
435.726.300 249.592.181
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
249.592.181 245.621.561
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
207.223.522 14.165.210
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-21.089.403 -10.194.590
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
435.726.300 249.592.181
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
11 18.297.433 16.048.777
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 208.986 650.131
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 226.445.534 7.831.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3.733.524 9.764
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
248.685.477 24.540.209
Yönetim Ücretleri
4-13 -2.635.639 -2.604.340
Performans Ücretleri
4-13 -37.491.238 -2.820.184
Saklama Ücretleri
13 -192.726 -185.284
Denetim Ücretleri
13 -8.000 -7.500
Danışmanlık Ücretleri
13 -56.520 -41.550
Kurul Ücretleri
13 -49.906 -49.085
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
13 -356.865 -269.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13-14 -671.061 -4.397.712
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-41.461.955 -10.374.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
207.223.522 14.165.210
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
207.223.522 14.165.210
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
207.223.522 14.165.210
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004598
BIST