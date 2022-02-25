***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.105.807 9.941.640Net Dönem Karı (Zararı)207.223.522 14.165.210NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-186.117.715 -4.223.570Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5 0 467.261Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 33.227.382 529.032İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6-7-8 -219.345.097 -5.219.863FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR21.105.807 9.941.640FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.089.403 -10.194.590Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit9 -4.684.403 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-16.405.000 -10.194.590YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.404 -252.950NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.404 -252.950DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 8.182 261.132DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23 24.586 8.182Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 24.586 8.182Finansal Varlıklar7-6 475.507.291 254.365.577Diğer Varlıklar8 10.227.438 12.024.056TOPLAM VARLIKLAR485.759.315 266.397.815YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 50.033.015 16.805.634TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)50.033.015 16.805.634TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)435.726.300 249.592.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)249.592.181 245.621.561Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)207.223.522 14.165.210Katılma Payı İade Tutarı (-)-21.089.403 -10.194.590TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)435.726.300 249.592.181Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri11 18.297.433 16.048.777Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 208.986 650.131Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 226.445.534 7.831.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 3.733.524 9.764ESAS FAALİYET GELİRLERİ248.685.477 24.540.209Yönetim Ücretleri4-13 -2.635.639 -2.604.340Performans Ücretleri4-13 -37.491.238 -2.820.184Saklama Ücretleri13 -192.726 -185.284Denetim Ücretleri13 -8.000 -7.500Danışmanlık Ücretleri13 -56.520 -41.550Kurul Ücretleri13 -49.906 -49.085Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri13 -356.865 -269.344Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13-14 -671.061 -4.397.712ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-41.461.955 -10.374.999ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)207.223.522 14.165.210NET DÖNEM KARI (ZARARI)207.223.522 14.165.210DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)207.223.522 14.165.210http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004598BIST