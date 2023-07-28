***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.566.193 -8.076.444Net Dönem Karı (Zararı)63.188.117 219.543.368İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.621.924 -227.619.812Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5 -10.720.886 34.829.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler12-7-21 9.098.962 -262.449.169FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR61.566.193 -8.076.444FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.517.904 8.000.001Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit13 0 8.000.001Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit13 -61.517.904 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.289 -76.443NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)48.289 -76.443DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 18.735 78.999DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25 67.024 2.556Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri25 67.024 18.735Finansal Varlıklar7-21 1.317.419.238 1.326.550.013Diğer Varlıklar12 178.799 146.986TOPLAM VARLIKLAR1.317.665.061 1.326.715.734YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 196.154.398 206.875.284TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)196.154.398 206.875.284TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.121.510.663 1.119.840.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.119.840.450 168.991.716Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)13 63.188.117 219.543.368Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 8.000.001Katılma Payı İade Tutarı (-)-61.517.904TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.121.510.663 396.535.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar15 655.247 9.419.489 539.304 114.801Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar15 1.917.883 251.687.525 772.898 247.263.022Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 85.687.184 0 78.919.688 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ88.260.314 261.107.014 80.231.890 247.377.823Yönetim Ücretleri4-10 -8.829.156 -1.395.877 -4.411.818 -727.973Performans Ücretleri4-10 -15.750.000 -37.501.762 -15.750.000 -37.501.762Saklama Ücretleri10 -338.765 -69.989 -206.407 -35.884Denetim Ücretleri10 -11.000 -4.636 -5.500 -2.386Danışmanlık Ücretleri10 -138.700 -42.881 -74.400 -13.585Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri10 -1.121 -2.501.480 -315 -726Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10-11 -3.455 -47.021 -2.415 -46.380ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-25.072.197 -41.563.646 -20.450.855 -38.328.696ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.188.117 219.543.368 59.781.035 209.049.127NET DÖNEM KARI (ZARARI)63.188.117 219.543.368 59.781.035 209.049.127DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)63.188.117 219.543.368 59.781.035 209.049.127http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176765BIST