***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.07.2023 20:18
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.566.193 -8.076.444
Net Dönem Karı (Zararı)
63.188.117 219.543.368
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.621.924 -227.619.812
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -10.720.886 34.829.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12-7-21 9.098.962 -262.449.169
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
61.566.193 -8.076.444
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.517.904 8.000.001
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
13 0 8.000.001
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
13 -61.517.904 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.289 -76.443
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.289 -76.443
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 18.735 78.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 67.024 2.556
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 67.024 18.735
Finansal Varlıklar
7-21 1.317.419.238 1.326.550.013
Diğer Varlıklar
12 178.799 146.986
TOPLAM VARLIKLAR
1.317.665.061 1.326.715.734
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 196.154.398 206.875.284
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
196.154.398 206.875.284
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.121.510.663 1.119.840.450
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.119.840.450 168.991.716
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
13 63.188.117 219.543.368
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 8.000.001
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-61.517.904
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.121.510.663 396.535.085
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
15 655.247 9.419.489 539.304 114.801
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15 1.917.883 251.687.525 772.898 247.263.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 85.687.184 0 78.919.688 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
88.260.314 261.107.014 80.231.890 247.377.823
Yönetim Ücretleri
4-10 -8.829.156 -1.395.877 -4.411.818 -727.973
Performans Ücretleri
4-10 -15.750.000 -37.501.762 -15.750.000 -37.501.762
Saklama Ücretleri
10 -338.765 -69.989 -206.407 -35.884
Denetim Ücretleri
10 -11.000 -4.636 -5.500 -2.386
Danışmanlık Ücretleri
10 -138.700 -42.881 -74.400 -13.585
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -1.121 -2.501.480 -315 -726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-11 -3.455 -47.021 -2.415 -46.380
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-25.072.197 -41.563.646 -20.450.855 -38.328.696
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
63.188.117 219.543.368 59.781.035 209.049.127
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
63.188.117 219.543.368 59.781.035 209.049.127
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
63.188.117 219.543.368 59.781.035 209.049.127
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176765
BIST