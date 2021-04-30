***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.04.2021 17:50
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2021
Açıklamalar
31.03.2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933485
BIST
17:431.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
17:438,3159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1129
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3159
En Düşük
8,1830
17:4310,0189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0551
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0454
En Düşük
9,9251
17:43472,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,21
|Açılış
|: 472,47
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
472,96
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler17:43
|GOZDE
|7,37
|167.846.638
|% 10,00
|
|FORMT
|1,32
|14.522.622
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|10.374.670
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|VAKFN
|26,28
|106.899.124
|% -10,00
|
|FRIGO
|27,18
|103.178.761
|% -10,00
|
|KRTEK
|11,70
|71.402.166
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|KOZAL
|113,10
|1.287.252.231
|% 4,34
|
|EREGL
|19,28
|1.045.405.540
|% 0,10
|
|PETKM
|6,76
|846.827.728
|% 0,90
|
|THYAO
|12,19
|831.010.217
|% 1,75
|
|GARAN
|7,22
|717.198.845
|% -0,14
|
|PETKM
|6,76
|846.827.728
|% 0,90
|
|EKGYO
|1,82
|221.611.735
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,11
|241.667.825
|% 0,48
|
|GARAN
|7,22
|717.198.845
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,18
|603.113.206
|% 0,84
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3135
|8,3159
|% 1,38
|
|Euro
|10,0139
|10,0189
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,4669
|11,5244
|% 0,60
|
|Frank
|9,0753
|9,1300
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2067
|2,2178
|% 1,23
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,04
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,21
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,08
|