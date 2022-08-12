***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
12.08.2022 15:13
//www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054999
BIST
15:122.891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 22,94
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.893
En Düşük
2.858
15:1217,9592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0212
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9284
15:1218,4767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0559
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,4614
15:121.032,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 1.032,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.036,35
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler15:10
|POLHO
|6,38
|108.625.871
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|102.608.252
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|54.105.637
|% 9,96
|
|EMNIS
|43,98
|399.561
|% 9,95
|
|KZBGY
|28,30
|49.310.746
|% -9,87
|
|PAMEL
|171,50
|17.390.952
|% -8,39
|
|AKENR
|2,03
|93.361.819
|% -7,31
|
|KERVN
|0,54
|475.999
|% -6,90
|
|TEKTU
|1,75
|54.332.181
|% -5,91
|
|THYAO
|62,95
|4.250.066.207
|% 2,52
|
|AKBNK
|10,38
|1.341.057.371
|% 3,08
|
|YKBNK
|5,72
|1.203.521.301
|% 1,78
|
|SAHOL
|24,06
|1.166.659.878
|% -0,33
|
|SISE
|24,26
|1.018.625.896
|% 0,08
|
|YKBNK
|5,72
|1.203.521.301
|% 1,78
|
|ODAS
|4,04
|836.030.961
|% 2,80
|
|EKGYO
|3,66
|679.374.022
|% 0,27
|
|VAKBN
|4,64
|733.784.178
|% 5,22
|
|DOHOL
|4,51
|676.593.591
|% 0,89
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9476
|17,9621
|% 0,13
|
|Euro
|18,4756
|18,4852
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,7228
|21,8318
|% -0,51
|
|Frank
|18,9795
|19,0938
|% -0,08
|
|Riyal
|4,7687
|4,7926
|% 0,10
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|1,95
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|6.886
|6.990
|-34,00
|
|Tam
|6.917
|6.968
|-24,00
|
|Yarım
|3.370
|3.407
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.703
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,38
|20,42
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|98,25
|98,25
|-1,35
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25MEPET
Yüzde 7.27 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 900, 299 adet işlem
-
15:24TRILC
Yüzde 4.76 oranında artışla 10.78 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 889, 269 adet işlem
-
15:23XU100
Endeks 2, 890 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 28, 937.00 milyon TL de
-
15:23ALBRK
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 106, 766 adet işlem
-
15:22VAKBN
Yüzde 5.44 oranında artışla 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 803, 382 adet işlem