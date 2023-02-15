***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
15.02.2023 12:31
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2022 - 31.12.2022 Tarihli Faaliyet Raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113497
BIST
15:244.949
En Yüksek
|Değişim
|: 9,84%
|| 443,21
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2418,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2420,2001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0357
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
15:241.112,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -10,88
|Açılış
|: 1.112,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler15:24
|TCELL
|36,74
|496.408.897
|% 10,00
|
|PRDGS
|6,93
|24.296.300
|% 10,00
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.817.685
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|956.112.251
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,49
|161.188.289
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.376.115
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.634.902.462
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.817.685
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.261.204.303
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.072.002.444
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|400.350.023
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,99
|267.615.699
|% 3,82
|
|BSOKE
|6,08
|511.474.997
|% 5,74
|
|YKBNK
|8,94
|698.075.905
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.624.427
|% 9,83
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8449
|18,8507
|% 0,09
|
|Euro
|20,1929
|20,2001
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,6717
|22,7854
|% -0,84
|
|Frank
|20,3550
|20,4776
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0089
|5,0341
|% 0,09
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-20,20
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.113
|-10,94
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.550
|7.605
|-113,00
|
|Yarım
|3.688
|3.722
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.861
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,06
|-0,19
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|-0,35
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