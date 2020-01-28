***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 14.468.291 24.121.576TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.468.291 24.121.576BRÜT KAR (ZARAR)14.468.291 24.121.576Genel Yönetim Giderleri17 -5.929.050 -3.343.816Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 64.415 35.275Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -39.474 -68.263ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.564.182 20.744.772Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 2.690.975 453.232FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.255.157 21.198.004Finansman Gelirleri21 0 767.665Finansman Giderleri21 -113.520 -68.664SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.141.637 21.897.005Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.478.282 -4.832.365Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.662.785 -616.162Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -815.497 -4.216.203SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.663.355 17.064.640DÖNEM KARI (ZARARI)8.663.355 17.064.640Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.663.355 17.064.640Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.369.331 7.835.056Dönem Karı (Zararı)8.663.355 17.064.640Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.591.243 4.995.336Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 251.633 157.909Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.825.970 11.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 93.349 11.815Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 3.732.621 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler113.520 68.664Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 113.520 68.664Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.478.282 4.832.365Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-78.162 -75.417Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -78.162 -75.417İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.564.425 -12.545.883Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.541.214 -12.776.607İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.702.762 -12.362.707İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)161.548 -413.900Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.154 -324İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)324 -324İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.478 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.195 -31.215Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-95.836 91.281İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.657 2.657İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-93.179 88.624Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.082.220 126.514Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.246 44.468İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.246 44.468İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.690.173 9.514.093Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -1.320.842 -1.679.037YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.789.414 -5.947.775Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-5.341.124 -5.304.741Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri488.051 287.526Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri488.051 287.526Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-936.341 -930.560Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -928.520 -908.977Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.821 -21.583FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.926.062 -1.495.475Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları222.466 -10.311Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları222.466 -10.311Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25.581 0Ödenen Temettüler15 -2.060.589 -1.416.500Ödenen Faiz-113.520 -68.664Alınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-346.145 391.806NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-346.145 391.806DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ425.809 34.003DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ79.664 425.809Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 79.664 425.809Finansal Yatırımlar5 12.233.738 6.892.614Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 12.233.738 6.892.614Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 12.233.738 6.892.614Ticari Alacaklar23.411.012 19.609.683İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 23.165.924 19.195.783İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 245.088 413.900Diğer Alacaklar3 1.478 324İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar324İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.478Peşin Ödenmiş Giderler9 76.645 69.450İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 76.645 69.450ARA TOPLAM35.802.537 26.997.880TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR35.802.537 26.997.880DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 1.159.983 881.123Kullanım Hakkı Varlıkları12 104.718 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 17.308 21.349TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.282.009 902.472TOPLAM VARLIKLAR37.084.546 27.900.352KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar142.684 11.470İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar142.684 11.470Banka Kredileri8 10.336 11.470Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 132.348Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları289.109 153.367İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları289.109 153.367Banka Kredileri8 289.109 153.367Ticari Borçlar67.074 162.910İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 0 2.657İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 67.074 160.253Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.297.022 214.802Diğer Borçlar53.185 54.431İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 53.185 54.431Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 375.283 33.340Kısa Vadeli Karşılıklar54.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 54.824Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM2.279.181 630.320TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.279.181 630.320UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar159.498 71.640İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar159.498 71.640Banka Kredileri8 159.498 71.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar59.634 27.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 59.634 27.004Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 5.028.949 4.214.322TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.248.081 4.312.966TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.527.262 4.943.286ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.557.284 22.957.066Ödenmiş Sermaye3.000.000 3.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.844 -2.872Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.844 -2.872Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.844 -2.872Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler629.292 318.198Yasal Yedekler629.292 318.198Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17.262.793 2.577.100Net Dönem Karı veya Zararı8.663.355 17.064.640TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.557.284 22.957.066TOPLAM KAYNAKLAR37.084.546 27.900.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -621 0 -513.326 4.825.124 7.311.177 7.311.177Transferler318.198 4.506.926 -4.825.124 0 0Dönem Karı (Zararı)17.064.640 17.064.640 17.064.640Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.251 -2.251 -2.251Kar Payları-1.416.500 -1.416.500 -1.416.500Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 -2.872 318.198 2.577.100 17.064.640 22.957.066 22.957.066Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -2.872 318.198 2.577.100 17.064.640 22.957.066 22.957.066Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-7.264 -7.264 -7.264Düzeltmelerden Sonraki Tutar3.000.000 -2.872 318.198 2.569.836 17.064.640 22.949.802 22.949.802Transferler311.094 16.753.546 -17.064.640 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)8.663.355 8.663.355 8.663.355Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.716 4.716 4.716Kar Payları-2.060.589 -2.060.589 -2.060.589Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.663.355 17.064.640DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar4.716 -2.251Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 5.895 -2.886Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.179 635Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -1.179 635Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.716 -2.251TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.668.071 17.062.389Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları8.668.071 17.062.389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814866BIST