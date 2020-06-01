***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 3.448.426 2.692.325TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.448.426 2.692.325BRÜT KAR (ZARAR)3.448.426 2.692.325Genel Yönetim Giderleri19 -1.740.717 -1.299.524Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 18.196 18.070Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.323.939 -535.983ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)401.966 874.888Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 509.051 498.345Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -162.567 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)748.450 1.373.233Finansman Giderleri22 -17.151 -19.395SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)731.299 1.353.838Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri268.613 -306.602Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -470.670 -416.262Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 739.283 109.660SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)999.912 1.047.236DÖNEM KARI (ZARARI)999.912 1.047.236Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları999.912 1.047.236Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 24 0,33330000 0,34910000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.363.262 600.054Dönem Karı (Zararı)999.912 1.047.236Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.182.123 855.926Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 112.499 54.468Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler21 1.319.053 517.015Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.033 25.570Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.033 25.570Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.151 19.395Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 17.151 19.395Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -268.613 306.602Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -67.124Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 0 -67.124İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler556.510 -1.269.768Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 1.916.706 -998.058Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -110.942 -144.036Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.478 324Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -102.373 -6.896Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 15.864 -12.757Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -1.170.856 -111.268Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 6.633 2.923İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.738.545 633.394Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -375.283 -33.340YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-141.908 -35.760Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 505.157Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10,11 -141.908 -540.917Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.540.046 -694.761Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri150.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -62.623 -97.637Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -44.265 12.271Ödenen Temettüler16 -1.572.193 -590.000Ödenen Faiz12 -10.965 -19.395YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)681.308 -130.467NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)681.308 -130.467DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 79.664 425.809DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 760.972 295.342Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 760.972 79.664Finansal Yatırımlar5 10.317.032 12.233.738Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 10.317.032 12.233.738Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 10.317.032 12.233.738Ticari Alacaklar22.202.901 23.411.012İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,6 21.957.813 23.165.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 245.088 245.088Diğer Alacaklar7 0 1.478İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 1.478Peşin Ödenmiş Giderler8 179.018 76.645İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 179.018 76.645ARA TOPLAM33.459.923 35.802.537TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.459.923 35.802.537DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 1.220.140 1.159.983Kullanım Hakkı Varlıkları11 72.460 104.718Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 18.818 17.308TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.311.418 1.282.009TOPLAM VARLIKLAR34.771.341 37.084.546KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar114.338 142.684İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar114.338 142.684Banka Kredileri12 20.069 10.336Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 94.269 132.348Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları366.408 289.109İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları366.408 289.109Banka Kredileri12 366.408 289.109Ticari Borçlar82.938 67.074İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 82.938 67.074Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 126.166 1.297.022Diğer Borçlar59.818 53.185İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 59.818 53.185Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 470.670 375.283Kısa Vadeli Karşılıklar49.343 54.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 49.343 54.824Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.269.681 2.279.181TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.269.681 2.279.181UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar159.843 159.498İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar159.843 159.498Banka Kredileri12 159.843 159.498Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar62.843 59.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 62.843 59.634Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 4.290.527 5.028.949TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.513.213 5.248.081TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.782.894 7.527.262ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.988.447 29.557.284Ödenmiş Sermaye16 3.000.000 3.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.288 1.844Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.288 1.844Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 5.288 1.844Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler771.512 629.292Yasal Yedekler16 771.512 629.292Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.211.735 17.262.793Net Dönem Karı veya Zararı999.912 8.663.355TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.988.447 29.557.284TOPLAM KAYNAKLAR34.771.341 37.084.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -2.872 318.198 2.566.978 17.064.640 22.946.944 22.946.944Transferler147.696 16.916.944 -17.064.640 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)959 1.047.236 1.048.195 1.048.195Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-590.000 -590.000 -590.000Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 -1.913 465.894 18.893.922 1.047.236 23.405.139 23.405.139Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.444 999.912 1.003.356 1.003.356Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.572.193 -1.572.193 -1.572.193Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 5.288 771.512 24.211.735 999.912 28.988.447 28.988.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)999.912 1.047.236DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.444 959Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 4.305 1.199Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-861 -240Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -861 -240Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.444 959TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.003.356 1.048.195Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.003.356 1.048.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848283BIST