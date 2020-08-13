***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 6.293.334 5.368.897 2.844.908 2.676.572TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.293.334 5.368.897 2.844.908 2.676.572BRÜT KAR (ZARAR)6.293.334 5.368.897 2.844.908 2.676.572Genel Yönetim Giderleri19 -3.303.454 -2.282.535 -1.562.737 -983.011Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 36.400 31.549 18.204 13.479Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.899.731 -1.722.186 -1.575.792 -1.186.203ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)126.549 1.395.725 -275.417 520.837Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 1.091.639 956.146 582.588 457.801Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -328.172 0 -165.605 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)890.016 2.351.871 141.566 978.638Finansman Giderleri22 -43.604 -39.434 -26.453 -20.039SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)846.412 2.312.437 115.113 958.599Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri235.677 -526.018 -32.936 -219.416Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -826.180 -894.318 -355.510 -478.056Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 1.061.857 368.300 322.574 258.640SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.082.089 1.786.419 82.177 739.183DÖNEM KARI (ZARARI)1.082.089 1.786.419 82.177 739.183Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.082.089 1.786.419 82.177 739.183Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 24 0,36070000 0,59550000 0,02740000 0,24640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.847.340 506.449Dönem Karı (Zararı)1.082.089 1.786.419Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.942.396 2.347.923Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 230.589 113.610Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.894.571 1.691.517Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21 2.894.571 1.691.517Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.309 27.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 9.309 27.362Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler43.604 39.434Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 43.604 39.434Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -235.677 526.018Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -50.018Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 0 -50.018İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.331.192 -3.178.291Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 126.574 -2.818.842Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-243.454 -142.100İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -243.454 -142.100Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler106 324İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 106 324Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -125.912 -2.132Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler63.032 -103.639İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 63.032 -103.639Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -1.150.613 -102.224Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-925 -9.678İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -925 -9.678Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.693.293 956.051Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -845.953 -449.602YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-212.557 -182.797Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 488.051Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 488.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-212.557 -670.848Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10-11 -212.557 -670.848FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.701.631 -703.113Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri150.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri150.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-158.286 -85.990Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -158.286 -85.990Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -88.530 12.311Ödenen Temettüler16 -1.572.193 -590.000Ödenen Faiz12 -32.622 -39.434YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-66.848 -379.461NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-66.848 -379.461DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 79.664 425.809DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.816 46.348Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.816 79.664Finansal Yatırımlar5 12.107.164 12.233.738Ticari Alacaklar20.759.895 23.411.012İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-6 20.539.807 23.165.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 220.088 245.088Diğer Alacaklar1.372 1.478İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.372 1.478Peşin Ödenmiş Giderler202.557 76.645İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 202.557 76.645ARA TOPLAM33.083.804 35.802.537TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.083.804 35.802.537DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar1.208.140 1.159.983Taşıtlar9 985.404 1.015.945Mobilya ve Demirbaşlar9 171.614 87.630Özel Maliyetler9 51.122 56.408Kullanım Hakkı Varlıkları11 39.845 104.718Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.992 17.308Diğer Haklar10 15.992 17.308TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.263.977 1.282.009TOPLAM VARLIKLAR34.347.781 37.084.546KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar61.757 142.684İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar61.757 142.684Banka Kredileri12 6.957 10.336Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 54.800 132.348Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 347.586 289.109Ticari Borçlar130.106 67.074İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 130.106 67.074Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 146.409 1.297.022Diğer Borçlar52.260 53.185İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 52.260 53.185Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 355.510 375.283Kısa Vadeli Karşılıklar48.783 54.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 48.783 54.824ARA TOPLAM1.142.411 2.279.181TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.142.411 2.279.181UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 96.114 159.498Uzun Vadeli Karşılıklar71.576 59.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 71.576 59.634Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 3.967.774 5.028.949TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.135.464 5.248.081TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.277.875 7.527.262ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.069.906 29.557.284Ödenmiş Sermaye16 3.000.000 3.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.570 1.844Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.570 1.844Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 4.570 1.844Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler771.512 629.292Yasal Yedekler16 771.512 629.292Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.211.735 17.262.793Net Dönem Karı veya Zararı1.082.089 8.663.355TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.069.906 29.557.284TOPLAM KAYNAKLAR34.347.781 37.084.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -2.872 318.198 2.568.915 17.064.640 22.948.881 22.948.881Transferler147.696 16.916.944 -17.064.640 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.246 1.786.419 1.802.665 1.802.665Kar Payları-590.000 -590.000 -590.000Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 13.374 465.894 18.895.859 1.786.419 24.161.546 24.161.546Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284Transferler142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.726 1.082.089 1.084.815 1.084.815Kar Payları-1.572.193 -1.572.193 -1.572.193Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 4.570 771.512 24.211.735 1.082.089 29.069.906 29.069.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.082.089 1.786.419 82.177 739.183DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.726 16.246 -718 15.287Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 3.408 20.307 -897 19.108Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-682 -4.061 179 -3.821Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi23 -682 -4.061 179 -3.821Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.726 16.246 -718 15.287TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.084.815 1.802.665 81.459 754.470Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.084.815 1.802.665 81.459 754.470http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868854BIST