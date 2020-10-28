***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 9.477.764 8.050.071 3.184.430 2.681.174TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.477.764 8.050.071 3.184.430 2.681.174BRÜT KAR (ZARAR)9.477.764 8.050.071 3.184.430 2.681.174Genel Yönetim Giderleri19 -5.249.869 -3.562.596 -1.946.415 -1.280.061Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 56.677 46.329 20.277 14.780Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -3.063.764 -2.524.947 -164.033 -802.761ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.220.808 2.008.857 1.094.259 613.132Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 2.578.632 1.337.051 1.486.993 380.905Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -1.478.237 0 -1.150.065 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.321.203 3.345.908 1.431.187 994.037Finansman Giderleri22 -62.423 -25.562 -18.819 13.872SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.258.780 3.320.346 1.412.368 1.007.909Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-91.627 -752.414 -327.304 -226.396Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -1.175.013 -1.287.502 -348.833 -393.184Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 1.083.386 535.088 21.529 166.788SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.167.153 2.567.932 1.085.064 781.513DÖNEM KARI (ZARARI)2.167.153 2.567.932 1.085.064 781.513Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.167.153 2.567.932 1.085.064 781.513Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 24 0,72240000 0,85600000 0,36170000 0,26050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.555.344 900.404Dönem Karı (Zararı)2.167.153 2.567.932Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.562.376 3.429.457Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 345.071 180.201Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler21 3.058.068 2.487.226Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14 5.187 34.072Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 62.423 25.562Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 91.627 752.414Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 0 -50.018İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.027.278 -4.169.327Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 3.183.387 -3.765.118Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -920.484 -142.100Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.478 324Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -133.118 -2.379Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 27.639 -127.324Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -1.140.054 -123.498Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 8.430 -9.232İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.756.807 1.828.062Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -1.201.463 -927.658YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-598.462 -441.148Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-10-11 0 459.907Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10-11 -598.462 -901.055FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.476.314 -333.980Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000 268.792Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -237.771 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -117.930 12.790Ödenen Temettüler16 -1.572.193 -590.000Ödenen Faiz12 -48.420 -25.562YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.480.568 125.276NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.480.568 125.276DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 79.664 425.809DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.560.232 551.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.560.232 79.664Finansal Yatırımlar5 9.050.351 12.233.738Ticari Alacaklar21.273.428 23.411.012İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-6 21.053.340 23.165.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 220.088 245.088Diğer Alacaklar7 0 1.478Peşin Ödenmiş Giderler8 209.763 76.645ARA TOPLAM34.093.774 35.802.537TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.093.774 35.802.537DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 1.503.962 1.159.983Kullanım Hakkı Varlıkları11 18.271 104.718Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 13.167 17.308TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.535.400 1.282.009TOPLAM VARLIKLAR35.629.174 37.084.546KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar39.985 142.684İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar39.985 142.684Banka Kredileri12 11.564 10.336Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 28.421 132.348Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları517.501 289.109İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 517.501 289.109İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar94.713 67.074İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 94.713 67.074Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 156.968 61.615 53.185İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 61.615 53.185Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 348.833 375.283Kısa Vadeli Karşılıklar42.915 54.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 42.915 54.824Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM1.262.530 2.279.181TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.262.530 2.279.181UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 192.107 159.498İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar192.107 159.498İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 82.595 59.634Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 3.944.390 5.028.949TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.219.092 5.248.081TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.481.622 7.527.262ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.147.552 29.557.284Ödenmiş Sermaye16 3.000.000 3.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.848 1.844Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.848 1.844Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.848 1.844Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 771.512 629.292Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.211.735 17.262.793Net Dönem Karı veya Zararı2.167.153 8.663.355TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.147.552 29.557.284TOPLAM KAYNAKLAR35.629.174 37.084.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -2.872 318.198 2.568.915 17.064.640 22.948.881 22.948.881Transferler147.696 16.916.944 -17.064.640 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.755 2.567.932 2.582.687 2.582.687Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-590.000 -590.000 -590.000Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 11.883 465.894 18.895.859 2.567.932 24.941.568 24.941.568Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.692 2.167.153 2.162.461 2.162.461Dönem Karı (Zararı)Kar Payları-1.572.193 -1.572.193 -1.572.193Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 -2.848 771.512 24.211.735 2.167.153 30.147.552 30.147.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.167.153 2.567.932 1.085.064 781.513DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.692 14.755 -7.418 -1.491Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -5.865 18.444 -9.273 -1.863Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23 1.173 -3.689 1.855 372Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.692 14.755 -7.418 -1.491TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.162.461 2.582.687 1.077.646 780.022Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.162.461 2.582.687 1.077.646 780.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884714BIST