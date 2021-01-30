***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 34.235.686 14.468.291Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.235.686 14.468.291BRÜT KAR (ZARAR)34.235.686 14.468.291Genel Yönetim Giderleri19 -8.423.238 -5.929.050Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 80.865 64.415Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -13.265 -39.474ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25.880.048 8.564.182Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 3.157.685 2.690.975Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -1.985.690 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)27.052.043 11.255.157Finansman Giderleri21 -87.133 -113.520SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.964.910 11.141.637Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.043.078 -2.478.282Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -1.244.289 -1.662.785Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -3.798.789 -815.497SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.921.832 8.663.355DÖNEM KARI (ZARARI)21.921.832 8.663.355Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.921.832 8.663.355Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına KazançSürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 7,30730000 2,88780000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.390.415 2.028.207Dönem Karı (Zararı)21.921.832 8.663.355Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.706.669 2.858.622Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 10 11 478.914 251.633Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler97.544 93.349Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 97.544 93.349Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 87.133 113.520Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 5.043.078 2.478.282Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler21 0 -78.162İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.680.166 -8.172.928Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 3.035.857 -5.341.124Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -22.576.103 -3.808.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 1.478 -1.154Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -114.286 -7.195Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 29.330 -95.836Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -60.198 1.082.220Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.756 -1.246Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.948.335 3.349.049Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -1.557.920 -1.320.842YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-804.852 -448.290Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 488.051Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 10 -804.852 -936.341FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.652.651 -1.926.062Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 500.000 222.466Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -360.977 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -147.330 25.581Ödenen Temettüler16 -1.572.193 -2.060.589Ödenen Faiz-72.151 -113.520YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.932.912 -346.145NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.932.912 -346.145DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 79.664 425.809DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.012.576 79.664Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.012.576 79.664Finansal Yatırımlar5 9.197.881 12.233.738Ticari Alacaklar45.987.115 23.411.012İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6 45.987.115 23.165.924İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 245.088Diğer Alacaklar0 1.478İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 1.478Peşin Ödenmiş Giderler8 190.931 76.645ARA TOPLAM59.388.503 35.802.537TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR59.388.503 35.802.537DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 1.591.886 1.159.983Kullanım Hakkı Varlıkları11 0 104.718Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 16.061 17.308TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.607.947 1.282.009TOPLAM VARLIKLAR60.996.450 37.084.546KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar14.336 142.684İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar14.336 142.684Banka Kredileri12 14.336 10.336Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 0 132.348Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları447.614 289.109İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları447.614 289.109Banka Kredileri12 447.614 289.109Ticari Borçlar96.404 67.074İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 96.404 67.074Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.236.824 1.297.022Diğer Borçlar56.941 53.185İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 56.941 53.185Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 61.652 375.283Kısa Vadeli Karşılıklar134.259 54.824Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 134.259 54.824ARA TOPLAM2.048.030 2.279.181TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.048.030 2.279.181UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar136.016 159.498İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar136.016 159.498Banka Kredileri12 136.016 159.498Uzun Vadeli Karşılıklar96.844 59.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 96.844 59.634Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 8.823.918 5.028.949TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.056.778 5.248.081TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.104.808 7.527.262ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.891.642 29.557.284Ödenmiş Sermaye16 3.000.000 3.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.437 1.844Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.437 1.844Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -13.437 1.844Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 771.512 629.292Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24.211.735 17.262.793Net Dönem Karı veya Zararı21.921.832 8.663.355TOPLAM ÖZKAYNAKLAR49.891.642 29.557.284TOPLAM KAYNAKLAR60.996.450 37.084.546Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 -2.872 -2.872 318.198 2.569.836 17.064.640 22.949.802 0 22.949.802Transferler311.094 16.753.546 -17.064.640 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.716 4.716 8.663.355 8.668.071 0 8.668.071Kar Payları-2.060.589 -2.060.589 0 -2.060.589Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 1.844 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 0 29.557.284Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.000.000 1.844 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 0 29.557.284Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler142.220 8.521.135 -8.663.355 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.281 -15.281 21.921.832 21.906.551 0 21.906.551Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları-1.572.193 -1.572.193 0 -1.572.193Dönem Sonu Bakiyeler3.000.000 -13.437 -13.437 771.512 24.211.735 21.921.832 49.891.642 0 49.891.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21.921.832 8.663.355DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.281 4.716Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -19.101 5.895Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.820 -1.179Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 3.820 -1.179Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.281 4.716TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.906.551 8.668.071Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.906.551 8.668.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906578BIST