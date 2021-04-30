***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.877.677 3.448.426Satışların Maliyeti16 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.877.677 3.448.426BRÜT KAR (ZARAR)3.877.677 3.448.426Genel Yönetim Giderleri18 -2.240.436 -1.740.717Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 31.613 18.196Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -3.106.306 -1.323.939ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.437.452 401.966Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 573.234 509.051Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -270.403 -162.567FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.134.621 748.450Finansman Giderleri21 -18.656 -17.151SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.153.277 731.299Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri210.321 268.613Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -426.945 -470.670Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 637.266 739.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-942.956 999.912DÖNEM KARI (ZARARI)-942.956 999.912Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-942.956 999.912Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.284.040 2.363.262Dönem Karı (Zararı)-942.956 999.912Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.082.630 1.182.123Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11 119.364 112.499Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.105.253 1.319.053Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler49.678 2.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 49.678 2.033Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.656 17.151Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 18.656 17.151Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -210.321 -268.613İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.338.354 556.510Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 -3.403.263 1.916.706Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.111.474 -110.942Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -4.366 1.478Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 2.351 -102.373Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 18.815 15.864Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -1.075.586 -1.170.856Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 12.221 6.633Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.198.680 2.738.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -15.926 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -69.434 -375.283YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-48.404 -141.908Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10,11 16.752 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10,11 -65.156 -141.908FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.643.212 -1.540.046Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 150.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -136.321 -62.623Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 0 -44.265Ödenen Temettüler15 -1.488.235 -1.572.193Ödenen Faiz-18.656 -10.965YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.975.656 681.308NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.975.656 681.308DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.012.576 79.664DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.036.920 760.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.036.920 4.012.576Finansal Yatırımlar12.601.144 9.197.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar12.601.144 9.197.881Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar5 12.601.144 9.197.881Ticari Alacaklar41.770.388 45.987.115İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 6 41.770.388 45.987.115İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0Diğer Alacaklar4.366 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.366 0Peşin Ödenmiş Giderler188.580 190.931İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 188.580 190.931ARA TOPLAM55.601.398 59.388.503TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR55.601.398 59.388.503DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 1.524.225 1.591.886Kullanım Hakkı Varlıkları12 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 12.762 16.061TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.536.987 1.607.947TOPLAM VARLIKLAR57.138.385 60.996.450KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.891 14.336İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.891 14.336Banka Kredileri12 8.891 14.336Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12 368.737 447.614İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları368.737 447.614Banka Kredileri12 368.737 447.614Ticari Borçlar115.219 96.404İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 115.219 96.404Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 161.238 1.236.824Diğer Borçlar69.162 56.941İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 69.162 56.941Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 419.163 61.652Kısa Vadeli Karşılıklar164.739 134.259Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 164.739 134.259ARA TOPLAM1.307.149 2.048.030TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.307.149 2.048.030UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar84.017 136.016İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar84.017 136.016Banka Kredileri12 84.017 136.016Uzun Vadeli Karşılıklar