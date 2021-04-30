***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 17:52
***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 3.877.677 3.448.426
Satışların Maliyeti
16 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.877.677 3.448.426
BRÜT KAR (ZARAR)
3.877.677 3.448.426
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.240.436 -1.740.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 31.613 18.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.106.306 -1.323.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.437.452 401.966
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 573.234 509.051
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -270.403 -162.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.134.621 748.450
Finansman Giderleri
21 -18.656 -17.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.153.277 731.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
210.321 268.613
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -426.945 -470.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 637.266 739.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-942.956 999.912
DÖNEM KARI (ZARARI)
-942.956 999.912
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-942.956 999.912
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.284.040 2.363.262
Dönem Karı (Zararı)
-942.956 999.912
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.082.630 1.182.123
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 119.364 112.499
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.105.253 1.319.053
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.678 2.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 49.678 2.033
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.656 17.151
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 18.656 17.151
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -210.321 -268.613
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.338.354 556.510
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -3.403.263 1.916.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.111.474 -110.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.366 1.478
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 2.351 -102.373
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 18.815 15.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.075.586 -1.170.856
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 12.221 6.633
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.198.680 2.738.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -15.926 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -69.434 -375.283
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.404 -141.908
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10,11 16.752 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,11 -65.156 -141.908
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.643.212 -1.540.046
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -136.321 -62.623
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 0 -44.265
Ödenen Temettüler
15 -1.488.235 -1.572.193
Ödenen Faiz
-18.656 -10.965
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.975.656 681.308
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.975.656 681.308
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.012.576 79.664
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.036.920 760.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.036.920 4.012.576
Finansal Yatırımlar
12.601.144 9.197.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.601.144 9.197.881
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 12.601.144 9.197.881
Ticari Alacaklar
41.770.388 45.987.115
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6 41.770.388 45.987.115
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
Diğer Alacaklar
4.366 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.366 0
Peşin Ödenmiş Giderler
188.580 190.931
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 188.580 190.931
ARA TOPLAM
55.601.398 59.388.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.601.398 59.388.503
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 1.524.225 1.591.886
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.762 16.061
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.536.987 1.607.947
TOPLAM VARLIKLAR
57.138.385 60.996.450
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.891 14.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.891 14.336
Banka Kredileri
12 8.891 14.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 368.737 447.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
368.737 447.614
Banka Kredileri
12 368.737 447.614
Ticari Borçlar
115.219 96.404
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 115.219 96.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 161.238 1.236.824
Diğer Borçlar
69.162 56.941
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 69.162 56.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 419.163 61.652
Kısa Vadeli Karşılıklar
164.739 134.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 164.739 134.259
ARA TOPLAM
1.307.149 2.048.030
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.307.149 2.048.030
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.017 136.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.017 136.016
Banka Kredileri
12 84.017 136.016
Uzun Vadeli Karşılıklar